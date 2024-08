Il nuovo video dei Backstreet Boys è il video più cringe del 2018

Se nel 1998 mi avessero detto che i Backstreet Boys avrebbero pubblicato un nuovo singolo nel 2018 io avrei risposto “Impossibile! Saremo tutti morti nel 2018!” (ero un bambino piuttosto tenebroso). Ma al di là del mio stato di paranoia apocalittica, l’idea che quei cinque droidi plasticosi avrebbero continuato ad ammiccare e mettere in scena balletti improbabili per oltre 20 anni era quantomeno fantascientifica. Eppure eccoci qua: i personaggi dei reality possono ordinare dei bombardamenti, commentare partite di videogame è un lavoro vero e i Backstreet Boys hanno pubblicato un nuovo singolo, che naturalmente sfoggia la parola “Heart” nel titolo nella speranza di confondere il pubblico nostalgico alla ricerca delle loro vecchie hit.

“Don’t Go Breaking My Heart” è uscita due giorni fa, accompagnata da un video su YouTube, ed è la cosa più imbarazzante che mi sia capitato di vedere nelle ultime settimane, e considerate che ieri ho partecipato a un live streaming e a un certo punto ho guardato per sbaglio dentro lo schermo e ho visto la mia stupida faccia.

Ora, i Backstreet Boys hanno dai 38 ai 46 anni, il che significa che semmai dovrebbero chiamarsi Backstreet Men (anzi, come ci fa notare Jeremy Gordon di The Outline , sarebbe ancora meglio Mainstreet Men, visto che non vedono un “vicolo sul retro” da almeno 20 anni); hanno quasi tutti la pancetta, tranne quello che sembra gravemente malato, e questo fa sì che il loro balletto sembri più un progetto di dopolavoristi alla Full Monty che uno dei gruppi pop più famosi del mondo. Sembrano seriamente cinque papà che preparano un filmato sexy per le loro mogli annoiate, ma con una produzione da milioni di dollari. Il video inizia letteralmente con Brian Littrell che si fa il segno della croce.

Inoltre, se si presta attenzione al testo (cosa che sconsiglio di fare) si scoprirà che questi uomini adulti che hanno girato il mondo e avuto più donne di quante ce ne stiano in uno degli stadi che riempiono, non hanno ancora davvero trovato né capito come funziona l’amore di coppia: a 18 anni è una cosa tenera, a 45 fa un po’ tristezza. Ma sicuramente l’operazione nostalgia darà i suoi frutti, come testimonia la classifica virale di YouTube, certo poi non veniteci a dire che oggigiorno non ci sono più i grandi artisti di una volta, perché eccoli qua.

