Cosa è successo dopo che Mia Khalifa ha iniziato a parlare del suo passato nel porno

A metà giugno, Mia Khalifa ha pubblicato un video su TikTok in cui gira per casa guardandosi intorno con aria seria, con in sovrimpressione questa frase : “Quel momento di dissociazione che ti prende ogni ora quando ti ricordi che l’idea che hanno di te milioni e milioni di persone è basata solo sui tre mesi più bassi, più tossici e meno caratteristici della tua vita, quando avevi 21 anni.”

Nel video, Khalifa—ora influencer e commentatrice sportiva—fa riferimento al periodo in cui ha fatto porno, nel 2014. Col tempo ha iniziato a parlare sempre più spesso dello stigma che ha condizionato la sua vita per anni, e l’anno scorso ha spiegato di aver guadagnato soltanto 12.000 dollari da quel periodo—una cifra ridicola per una persona che è stata il nome più cercato in assoluto su Pornhub, ed è ancora tra i nomi più gettonati.

Ora BangBros—una delle aziende con cui ha firmato un contratto nel 2014—ha aperto un sito dedicato a smentire le affermazioni che Khalifa ha fatto a proposito del suo periodo nell’industria.

Il sito dichiara:

“Nonostante Mia muova molte dichiarazioni, allusioni e accuse false, abbiamo deciso di restare in silenzio e permetterle di farsi pubblicità senza rispondere. Mia ha preso il nostro silenzio come un ‘via libera’ non solo a continuare, ma a rincarare la dose delle sue false dichiarazioni. A questo punto, dunque, non abbiamo altra scelta che rispondere alle falsità più evidenti. Ciò che segue sono i dati che smentiscono le storie di Mia.”

Il design del sito è simile a quello di un’inserzione politica, con pezzi di video montati insieme in bianco e nero. Secondo BangBros, Khalifa avrebbe avviato una campagna contro l’azienda per portare seguito al suo profilo; per dimostrarlo, inseriscono i risultati di Google Trends in corrispondenza alle notizie.

Il sito presenta anche una lista di dichiarazioni, comprese alcune di BangBros stessa, secondo cui Khalifa avrebbe “ricevuto un extra di 178.000 dollari da BangBros e suoi affiliati” (BangBros non ha pubblicato alcuna ricevuta o documento di fatturazione a sostegno della cosa) e avrebbe lavorato nell’industria del porno per più di due anni, collaborando con altri produttori prima di BangBros. Il sito supporta molte delle sue dichiarazioni con video in cui Khalifa contraddirebbe le sue posizioni attuali; stando sempre a BangBros, i video sarebbero estrapolati da “una sessione di live cam, dove Mia interagiva con i suoi fan su Naked.com,” alludendo al fatto che fosse quindi ancora coinvolta nell’industria del porno/sex work.

Un portavoce di BangBros ha detto a Motherboard di aver allestito il sito dopo aver visto i commenti di Khalifa comparsi sui social media negli ultimi mesi a proposito dei suoi rapporti con l’azienda. “Poiché non era possibile pubblicare i dati su Twitter o Instagram in un formato facile da leggere e comprendere, abbiamo creato il sito,” ha detto. “Manteniamo i link esterni al minimo, dato che non è inteso come parte di una strategia di marketing—ma solo come una documentazione onesta di ciò che è stato omesso o mal riportato in precedenza.”

Il 29 giugno, BangBros ha pubblicato un tweet in cui dice di aver inviato a Khalifa una diffida per “alcune delle sue dichiarazioni false e diffamatorie.” Non ha però pubblicato una copia del documento.

Today we sent @MiaKhalifa a legal C&D demand which lists some of her defamatory, false statements about Bangbros over the years and a list stating the actual facts. We encourage her to share the fact check list with her audience. We doubt she will though.#FactsBeatFiction — BANG BROS (@BangBrosStudios) June 30, 2020

BangBros ha anche pubblicato sui social un video in cui compaiono alcune delle immagini e delle dichiarazioni accumulate sul sito, intitolato La verità su Mia Khalifa.

A distanza di anni da quando Khalifa ha lasciato l’industria, BangBros continua a guadagnare dai suoi contenuti. Ci sono 11 video di Mia Khalifa ancora online sul sito di BangBros, che hanno accumulato 1.331.691 visualizzazioni in totale, stando al sito. BangBros fa soldi, in parte, grazie a un modello di abbonamento a BangBros.com, ma anche da altri siti dedicati esclusivamente ai contenuti di Khalifa. C’è anche un canale di Pornhub dedicato ai contenuti di Khalifa prodotti da BangBros, che è gestito daBangBros. I video sul canale hanno accumulato oltre 642.000.000 visualizzazioni.

“Le entrate [di BangBros] sono generate dagli abbonamenti mensili per accedere ai contenuti più recenti, così come a quelli storici,” ha detto un portavoce di BangBros. “Questi contenuti storici includono anche quelli in cui compare Mia.”

Nel frattempo, in questi anni altre personalità del porno hanno talvolta criticato Khalifa per le sue posizioni; chi fa questo lavoro, così come i/le sex worker in generale, è stigmatizzato dalla società ed è spesso accusato di aver scelto questo mestiere per disperazione e contro la propria volontà. Questa narrativa cancella l’esperienza e mette a rischio la sicurezza di molte persone adulte e consenzienti che lavorano come sex worker.

Il sito di BangBros, ad ogni modo, non fa un favore a nessuno. È un’azienda grande, di successo, piena di risorse, che lancia una campagna coordinata contro un individuo, con post sui social media e un intero sito dedicato.

Khalifa non ha risposto immediatamente alla nostra richiesta di commento, ma [dopo la pubblicazione di questo articolo in inglese] si è rivolta ai suoi follower dicendo di aver preferito non esprimersi su una campagna “così ridicola,” almeno finora. Ha poi aggiunto che fornirà tutte le spiegazioni, “ma sono una persona sola che lotta contro un’azienda da miliardi di dollari e non posso farlo da me. È spaventoso e sono terrorizzata all’idea di dire qualcosa di sbagliato […] Ora faremo tutto per vie legali.”