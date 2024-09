La pianificazione preliminare di questo pezzo ha comportato qualche problema, perché chiedere a Bassi Maestro di fare ordine nel mare magnum della sua sterminata discografia sembrava un’impresa titanica—parliamo di ventisei dischi, contando anche gli EP, i due dischi con lo storico collettivo dei Sano Business (Bassi, Supa, Rido MC, Dj Zeta) e l’unico disco dei Dublinerz (progetto musicale di Bassi con Supa e Lord Bean). Così abbiamo deciso di limitare la classifica a dieci dischi.



Alla fine, però, è stato inevitabile, con così tanti dischi all’attivo e così tanti classici sparpagliati in maniera così composita, ampliare lo sguardo e fare il punto della situazione più in generale, arrivando a discutere anche di dischi non inseriti nella classifica.

Continua a leggere su Noisey – Abbiamo chiesto a Bassi Maestro di mettere in classifica i suoi dischi