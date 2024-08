Ecco come questa bisnonna di 106 anni è diventata una famosa chef su YouTube

Ieri ho parlato con mio padre, che era particolarmente felice. O forse sarebbe il caso di dire eccitato, dato che aveva rimosso con successo un’etichetta antitaccheggio da una giacca che aveva recentemente comprato (e non rubato, giuro), dopo aver visto 20 minuti di video su Youtube che spiegava come farlo. Siamo infatti arrivati a quel punto della storia umana in cui si possono trovare in giro le istruzioni per fare qualsiasi cosa, da come congelare le etichette antitaccheggio cosicché non esplodano, a come piegare un lenzuolo, e persino a come cucinare uova di emù (anche se in questo caso specifico la cuoca potrebbe risultare come la parte più interessante di questo video di 15 minuti).

Quello delle uova strapazzate di emù è solo uno dei circa 200 video del canale Youtube chiamato Country Food, in cui Mastanamma, un’amabile bisonna indiana di 106 anni, ci mostra come fare ad essere sempre sul pezzo. L’avventura su Youtube di Mastanamma inizia poco più di un anno fa, quando un suo pronipote, Karre Laxman, decise di rianimare il suo morente canale YouTube di cucina spostando il focus dei video alle ricette tradizionali di famiglia, riuscendo nell’intento di coinvolgere di più il suo seguito.

“Il nostro primo video con lei ha raggiunto 3 milioni di visualizzazioni. Ne abbiamo poi caricato un altro, “pollo al cocomero di mia nonna“, e anche quello è diventato virale. Non riuscivamo a credere che quella ricetta avesse potuto raggiungere 8 milioni di visualizzazioni,” ci racconta Shrinath, partner creativo di Laxman. “La magia sa nelle ricette e nel cibo che lei prepara. Grazie a Yourtube, Mastanna riesce a condividere questa sua passione a livello mondiale.”

Mastanamma è adorabile e ammaliante, anche quando prepara ricette che spaziano dagli alimenti tradizionali preparati con il curry, a tutte quelle dedicate alle variazioni caserecce del posso di KFC. Quando è davanti alla telecamera e sta cucinando un pasto magari vicino al fuoco, lei racconta la sua vita (alcuni video hanno i sottotitoli in inglese, altri no, ma non sempre servono comunque), dandoci l’impressione The Country Food sia solo un altro capitolo della vita di questa straordinaria bisnonna.

Stando a quanto dichiarato da The Better India, Mastanamma a 11 anni era già sposata, mentre a 22 si ritrovava vedova e con 5 figli a carico. In seguito a un’epidemia di colera, 4 di questi figli sono poi morti. Nonostante gli avvenimenti tragici susseguitisi nella sua vita, Mastanamma non ha mai smesso di lottare, arrivando a lavorare alla giornata nei campi del suo piccolo villaggio, e come chef in un hotel. Ora, a 105 anni, è nuovamente una lavoratrice alla giornata.

“Mio marito era un brav’uomo. A volte mi manca. Prima che morisse gli ho chiesto ‘abbiamo 5 figli, come faccio a sopravvivere senza di te?’. E lui mi aveva risposto che sono una donna forte e intelligente, e che ce la farò,” racconta Mastanamma in uno dei suoi video.

Forse lui non aveva esattamente idea di quanto avesse ragione. Ora però è arrivato il giusto momento per fare qualcosa di tutte quelle uova di emù ammassate nel mobiletto, non ci sono scuse.