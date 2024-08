Come il Black Friday è diventato un modo anche per acquistare cibo scontato

Anche quest’anno è arrivata quella settimana in cui si fanno “spese pazze”. Anche quest’anno non ho un euro per comprare nulla.

Il Black Friday, la giornata negli Usa in cui le cose costano due spiccioli, è ormai diventata una malsana mania in Italia, dove per circa una settimana intera siamo bombardati da offerte che diventano vantaggiose via via che si sta per raggiungere il venerdì decisivo. E se prima si concentrava perlopiù su tutti quei prodotti desiderati ma abbastanza costosi – computer, televisori, o qualsiasi cosa vi venga in mente-, è ormai una giornata di mercato online sfrenato che ha cambiato le nostre esistenze. Dico online perché è perlopiù sul web, ma in realtà può essere anche il negozio di divani accanto casa. Diciamo che negli Stati Uniti si usa assalire i negozi durante quel giorno, con episodi ogni anno da ricovero, in Italia molto molto meno. Per darvi un’idea, solo nello scorso anno, gli utili di una sola giornata di shopping erano di un miliardo e mezzo.

Tra la marea di roba che si può acquistare sui siti di vestiti o su Amazon ormai non servono più gli oggetti di base come telefoni o computer. Nossignore. Ed essendo ormai una giornata (anzi, una settimana), aperta a tutte le categorie merceologiche possibili, simbolo forse di come il mercato degli acquisti natalizio che non vada più bene come una volta, noi non staremo certo a fare gli schizzinosi, soprattutto se possiamo comprarci anche un sacco di cibo buono a prezzi ridicoli.

Sì, immagino lo sappiate, ma è bene ribadirlo: la settimana o il venerdì del black friday è anche una devastante opportunità di portarsi a casa prodotti da mangiare che magari prima non avremmo comprato perché magari troppo cari, o considerati superflui.

Iniziamo dai servizi di delivery, che diciamolo, fanno sconti per ogni occasione. Sono tre i servizi di consegna di cibo a domicilio che ci danno gioia in questo fine settimana. Mica male, visto che fa un freddo cane e io non ho voglia di uscire.

Se con UberEats che, diciamocelo, è il più snob, potrete avere lo sconto del 20% su ordini superiori ai 14 euro SOLO per venerdì 23 novembre (codice BLACKHUNGER, non c’è di che), con Deliveroo, invece, tutte le consegne in tutte le città saranno gratuite in quel giorno. E poi c’è anche la realtà di Quomi, il delivery che ti spedisce a casa gli ingredienti e le istruzioni per cucinare. E se avete voglia di cucinare, sappiate che un box di ricette per due costa 9,90 euro invece che 34. E se è il primo vi fanno il 70% di sconto.

Tolto il delivery, tolto il dolore. Per chi, invece, vuole tenersi in dispensa cibi di un certo tipo nessun problema. Ci sono aziende private che fanno sconti sui loro siti, come l’Antica Dolceria Bonajuto, che offre tavolette di cioccolata di Modica, biscotti secchi, birre con sconti vari, o il prosciutto Patanegra di Enrique Tomas, che fa il 20% di sconto sui suoi prosciutti. Entrambe lo fanno per una settimana. Ho provato a cercare il caviale, ma niente da fare. Nemmeno il tartufo bianco di Alba, mi spiace.

Eataly fa ogni giorno sconti diversi sui cibi più disparati, un colore per giorno della settimana. Ci trovate dall’acqua tonica alla bottarga, ogni giorno diverso, e chissà che tirano fuori venerdì.

Auchan e Carrefour, faranno sconti solo per la spesa online, perché se cominci a farlo sui supermercati comuni la gente si ammazza sul serio.

E ultimo, ma non per importanza, il buco nero dello shopping online, il sito che ti può recapitare anche uno shuttle, Amazon. Francamente su Amazon avrei puntato di più, mi aspettavo di poter trovare di tutto, ma la cosa più gettonata in categoria “cibo” erano le scatolette per cani e gatti e delle verdure scamuffe scontate di due euro. Anche se, di alcolici ce ne sono come se piovesse, e il primo risultato sono i biscotti Plasmon.

Insomma, anche quest’anno non ho un euro per comprare durante il black friday, ma grazie, Amazon. Una scorta a vita di biscotti Plasmon non me la leva nessuno.

