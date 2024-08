C’è un errore piuttosto imbarazzante nella seconda puntata di Black Mirror

Questo articolo contiene spoiler dell’episodio “Arkangel” della quarta stagione di Black Mirror .

Ognuno avrà le proprie opinioni sulla quarta stagione di Black Mirror, ma il modo in cui una delle puntate descrive la contraccezione d’emergenza ha catturato l’attenzione di molti—e in senso assolutamente non positivo.



L’episodio “Arkangel”, diretto da Jodie Foster e scritto da Charlie Brooker, segue le vicende di Marie e della figlia Sara. Quando questa è ancora una bambina, Marie accetta di farle mettere un chip, Arkangel, pensato per dare ai genitori la possibilità di vedere attraverso gli occhi dei figli e di tracciarne le funzioni corporee e i livelli di stress. Ed eccoci in fast forward a Sara adolescente, e al giorno in cui Marie—che riattiva dopo tempo il chip—la vede fare sesso. Dall’impianto Marie scopre che Sara è a rischio gravidanza, così va in farmacia e le prende una pillola per la “contraccezione d’emergenza” che poi sbriciola nel frullato di Sara.



A scuola, Sara comincia a vomitare e va dall’infermiera. Che, con suo grande stupore, le comunica che sta male per il contraccettivo d’emergenza che ha preso per mettere fine alla gravidanza. Sennonché un contraccettivo d’emergenza non mette fine a una gravidanza, ma può solo prevenirla.

Su Twitter il pubblico ha subito fatto a pezzi la serie per aver confuso la pillola del giorno dopo con la pillola abortiva, cosa che ha implicazioni più profonde di quanto forse si potrebbe pensare: negli Stati Uniti, gli anti-abortisti e i legislatori stessi hanno usato per lungo tempo questa confusione per negare la copertura delle spese per le pillole del giorno dopo o le spirali al rame, che possono anch’esse essere usate come contraccettivi d’emergenza. A dimostrazione, siti di destra come The Federalist si sono già buttati nella mischia.

Secondo la definizione medica, una gravidanza si ha quando un ovulo fecondato si appoggia all’endometrio e completa l’impianto nell’utero. I contraccettivi dell’emergenza funzionano solo prima che l’ovulo si impianti, e funzionano solo entro i giorni immediatamente successivi al rapporto. Non causano l’aborto. L’associazione dei ginecologi e degli ostetrici americana è stata molto chiara, nel 2014: “L’analisi di prove scientifiche suggerisce che la contraccezione d’emergenza […] non funziona dopo l’impianto, non può porre termine a una gravidanza e non è un farmaco abortivo.”

Quindi o Sara non era davvero incinta e la pillola ha impedito che l’uovo venisse fecondato, o Marie ha acquistato la pillola abortiva. (Solo che la pillola abortiva è dispensata solo sotto il controllo medico.) In ogni caso, questo episodio rappresenta in modo non accurato il funzionamento dei contraccettivi d’emergenza.

Daniel Grossman, direttore dell’Advancing New Standards in Reproductive Health (ANSIRH) e professore di ostetrica, ginecologia e scienze riproduttive alla University of California San Francisco, ha criticato la serie per aver non solo dato un ritratto sbagliato della pillola del giorno dopo, ma per aver anche messo in scena un episodio di coercizione della vita riproduttiva.

Che una serie tv così popolare fomenti l’idea che prendere la pillola del giorno dopo è come abortire è veramente una delle ultime cose di cui abbiamo bisogno.



