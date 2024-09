Prova ad ascoltare il nuovo album di Blanck Mass senza andare in estasi

Non so voi, ma la prima volta che ho sentito Tarot Sport dei Fuck Buttons mi sono sentito più o meno come se i miei timpani fossero stati asportati dalle mie orecchie e inseriti in un hyperloop che li avrebbe portati all’apocalisse. Che voi direte, “Ellamadonna!” E invece credo sinceramente che la post-dance a mille all’ora sia una cosa davvero bella e particolare. Uno di loro due, Benjamin John Power, ha anche un altro progetto che si chiama Blanck Mass, con cui fa sempre elettronica, e ha pubblicato negli ultimi anni una doppietta di album un po’ meno trascendentali ma non per questo meno intensi: un autointitolato ai limiti dell’ambient e Dumb Flesh, un disco ossessionato dal corpo e dalla voce come strumento.



Oggi vi presentiamo in anteprima, geobloccata per l’Italia, il suo nuovo album: si intitola World Eater e uscirà il 3 marzo per Sacred Bones Records. Come potete vedere, in copertina ha le mascelle di un animale—un lupo, un cane—pronte a spalancarsi. “In quanto esseri umani, siamo consci dell’animale che vive in noi e dovremmo essere capaci di controllarlo,” dice la descrizione dell’album sul sito dell’etichetta; “Essendo evoluti e intelligenti, dovremmo essere capaci di riconoscere le nostre sbronze genetiche e controllarle per agire positivamente e portare avanti la specie in modo compassionevole.”



Bé, sfortunatamente non è così. “La razza umana si sta consumando da sola,” si conclude il testo. E World Eater è la colonna sonora di questa autodistruzione a cui, sinceramente, speriamo tutti di sopravvivere. Lo potete ascoltare per intero qua sotto. Ci sono musiche marziali (“The Rat”), visioni distorte e buie degli stilemi dubstep (“Hive Mind”), momenti di pace apparente (“Please”)—e un fortissimo senso di tensione latente.

