Guarda i Blink-182 live in un salotto per il compleanno di Steve Aoki

Cosa regali a Steve Aoki—l’uomo che ha tutto—per il suo quarantesimo compleanno? Una pianta? Un elettrodomestico? Uhm. No, dai. Cosa dici di… i Blink-182 che suonano “What’s My Age Again” nel salotto del suo caro amico Ron Burkle, miliardario, davanti a un pubblico di amici che comprende Akon e Tara Reid? Oh, ecco, questo sì che è il regalo perfetto.

Steve compie oggi (30 novembre) 40 anni e due sere fa ha organizzato una festa di compleanno che aveva anche la funzione di raccogliere fondi per la sua Fondazione Aoki. I Blink-182 si sono divisi il “palco” con T-Pain e, grazie agli instancabili impiccioni di TMZ, possiamo assistere a parte dell’esibizione. Si sente Mark Hoppus cambiare il verso “nobody likes you when you’re 23” in “nobody likes you when you’re 40, Steve!” Dovete ammettere che è piuttosto divertente! In generale, sentire gli ultraquarantenni Blink-182 suonare questo pezzo è piuttosto deprimente, ma alla fine resta sempre una grande canzone, quindi è facile distrarsi dall’abisso di disperazione che le sta dietro.

Steve Aoki… buon compleanno.

