Secondo Google da circa due giorni puoi ascoltare su SoundCloud “Failure”, il nuovo disco di Bones. Qualora volessi saperne di più su questo disco, ecco, non sono la persona più indicata per farlo, ma potrai leggere le recensioni dei miei ben più qualificati colleghi. Se c’è una ragione per cui mi sono interessato a questo disco—io che come il già citato Google se mi dicono “Bones” penso prima alla serie TV che guardavo con mia madre su Rai 2—è perché stamattina un mio amico mi ha scritto “lol, ascolta qui”.

Bene, ascoltate qui anche voi:

Videos by VICE

All’interno di “Mulch”, una delle tracce del già ascoltato album, infatti, sembra essere presente un campione di una strumentale presente nell’ultimo disco di Fabri Fibra. Girando il link in redazione l’impressione è proprio che, sì, Bones ha campionato Fabri Fibra.



Se infatti avete ascoltato Fenomeno e siete una minima interessati a tutta quell’aura di gossip che ormai sempre più si respira intorno alla scienza della doppia acca, sicuramente conoscerete quest’altro brano, “Nessun Aiuto”, che altro non è che un dissing al povero Nesli—il fratello del buon Fabri.

Il brano ha un super beat di Rey Reel, che già aveva prodotto uno dei miei beat preferiti di Squallor, “Come Vasco”, e che è anche amico d’infanzia di Hit-Boy — ma soprattutto ha prodotto gente del calibro di Drake e Beyoncé.



Qui in questo video potete vedere lo zio, che sembra davvero molto simpatico e quindi bravo. Bones, nel caso davvero avessi campionato un bel beat di Rey Reel avresti fatto molto bene, perché il tipo sembra ok.



Segui Noisey su Instagram e Facebook.

Leggi anche: