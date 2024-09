Kabab di pollo in formato burger

Porzioni: 4



Preparazione: 15 minuti

Videos by VICE

Totale: 35 minuti

Ingredienti

450 g di pollo macinato

100 g di formaggio feta

50 g di mandorle intere, tostate e poi tagliuzzate finemente

2 cucchiai di menta macinata, più 14 g di foglie

2 cucchiai di prezzemolo macinato, più 14 g di foglie

2 cucchiaini di sommacco

1 cucchiaino e 1/2 di sale, più altro q.b.

4 cucchiai di succo di limone fresco

2 cucchiaini di gelatina in polvere

225 g di yogurt greco

Pepe nero macinato fresco

2 cucchiai di olio d’oliva, più altro da spruzzare

1/4 di cipolla rossa tagliata finemente

4 panini

Preparazione

1. Prendi una ciotola grande in cui mescolare insieme il pollo, metà della feta, le mandorle, la menta e il prezzemolo macinati, il sommacco e il sale. Prendi poi un’altra ciotola, più piccola, e amalgama bene la gelatina con due cucchiai di succo di limone. Versa nella ciotola con la carne di pollo, incorpora e forma poi 4 polpettine. Posizionale su dna teglia e lasciale in frigo finché non ti servono.

2. Nel mentre, mescola la feta rimasta allo yogurt. Condisci con sale e pepe e aggiungi un cucchiaio di limone. Copri e lascia in frigo finché non ti serve.

3. Accendi la griglia. Spruzza le polpettine con dell’olio prima di grigliarle per 8 minuti (girale una volta in cottura e assicurati il termometro sia sui 75°C). Spruzza anche l’interno dei panini con dell’olio e cuocili per 2 minuti. Ogni burger dovrà poi contenere: una polpetta, la salsa di yogurt, un po’ di succo di limone rimasto, le erbe, la cipolla, il sale e il pepe (da cospargere un po’ anche sulla metà di panino superiore). Da gustare caldo!