Ascolta in streaming due nuovi brani di Burial

Venerdì scorso un negozio di musica di Toronto, Sonic Boom Records, deve aver passato una giornataccia. Ai nostri amici erano arrivate cinque copie di un nuovo disco di Burial, Young Death, e quindi hanno fatto quello che teoricamente dovrebbero fare in quanto negozio di musica: le hanno vendute. Solo che la Hyperdub non aveva ancora annunciato nulla né aveva intenzione di rendere quell’album disponibile immediatamente.



Il disco è quindi stato aggiunto su Discogs e, insomma, la sorpresona che doveva essere è stata rivelata in anticipo rispetto a quanto era previsto. Ora i due brani, “Young Death” e “Nightmarket”, sono disponibili in streaming su Bandcamp. Potete ascoltarli qua sotto. Sono piuttosto belli.

