Un camion perde bottiglie di Aperol e gli automobilisti bloccano la strada per accaparrarsele

Gli effetti dell’alcol sono molteplici, belli, brutti, molto divertenti.

Proprio come l’ultimo in ordine temporale, molto singolare e con, probabilmente pochi precedenti, a differenza delle classiche sbornie, che ha destato l’attenzione della cronaca e del popolo del web per il risvolto ironico dell’imprevisto. Siamo a Monselice, provincia di Padova, e ieri l’autista di un camion pieno di casse d’Aperol pare abbia avuto la brillante idea di lanciarsi in rotonda a una velocità non congeniale al maltempo e all’asfalto bagnato, lasciando una preziosa scia di bottiglie sul suo percorso. Non una o due bottiglie, ma decine di casse. Per giunta, non si è nemmeno fermato per raccoglierle, dando il là a una reazione a catena.

I l carico perduto ha infatti scatenato la curiosità e la caccia selvaggia di automobilisti e passanti, impegnati a contendersi i resti del furgone in una sorta di nuova corsa all’oro. Tante bottiglie sono andate in frantumi, ma altrettante sono rimaste integre, e così i cari amici di Monselice se le sono caricate in macchina, forse per farsi delle caraffe serali di Spritz, o per rallegrare un piovoso lunedì.

Tutto questo accade intorno alle due del pomeriggio, segno distintivo che l’alcol non ha confini, limiti o restrizioni d’orario, soprattutto se è gratis e se si tratta del buon vecchio Veneto, che già poco tempo fa aveva visto andare in fumo 30.000 litri di Prosecco.

Nel frattempo, il traffico nei pressi di via Cristoforo Colombo si è logicamente congestionato, tanto che polizia locale e carabinieri sono dovuti intervenire per far riprendere la circolazione, allontanando gli ultimi fanatici di Aperol e Spritz rimasti sul luogo del misfatto.

Purtroppo o per fortuna, per i vigili di bottiglie ne erano rimaste ben poche, tutte rotte.

Tutto questo trambusto ha inondato anche il web e i social, così come riporta PadovaOggi, in particolar modo Facebook, dove alcuni hanno esposto “il lutto per tutti gli Spritz che non verranno mai creati”, altri hanno indetto “una fiera dei Santi a Monselice con drink gratis per tutti”, e altri ancora hanno già organizzato un evento Facebook intitolato -Rubare casse di Aperol cadute dai camion-, progettando di inseguire tutti i carichi dell’alcolico rosso-arancio. Al netto dei commenti geniali, non mancano i classici commenti moralisti, indirizzati ai cercatori e agli amanti dell’Aperol.

Alla fine l’importante è che l’incidente non abbia coinvolto nessuno, poi se qualcuno si è fatto l’aperitivo gratis tanto meglio.

