Un campeggio di metallari è stato scambiato per un suicidio di massa

Quando sei metallaro la tua idea di vacanza perfetta comprende freddo, gelo, fango, cieli plumbei, cime innevate e la natura più incontaminata. Lo so perché a sedici anni sono andato nelle campagne del Belgio a dormire in una tenda umida per vedere dal vivo i Blind Guardian, ma questa è un’altra storia.

Quella che state leggendo è invece la storia di tre amici metallari scozzesi che hanno pensato di passare qualche giorno in campeggio assieme ai loro figli e a Jazz, il loro cane. E ovviamente sono stati scambiati per un gruppo di persone che si volevano suicidare in massa. E sono stati “salvati” da sessanta persone. Senza che ce ne fosse il minimo bisogno.

La notizia è stata pubblicata da un giornale locale, l’Aberdeen Press & Journal. Il gruppetto è arrivato sulle sponde di un lago, ha parcheggiato, è salito su una barchetta e si è diretto verso un’isoletta dove sta un antico castello in cui Mary, regina di Scozia, venne imprigionata nel 1567 (effettivamente un luogo decisamente adatto per un campeggio metal). Ma un passante, probabilmente guardando le felpe dei Korpiklaani che avevano addosso, si è convinto che i nostri amici stessero andando a suicidarsi. Quindi ha dato l’allarme.

Le autorità hanno quindi agito seguendo questi passi:



1) Hanno mandato delle barche, dei camion dei pompieri e un elicottero a cercarli;

2) Hanno sfondato il finestrino della loro macchina in cerca di una lettera di suicidio;

3) Una volta trovati li hanno interrogati, convinti che ci fosse stato di mezzo un rapimento.

“È stata una serata davvero deliziosa. L’unico problema è che qualcuno ha pensato che avevamo bisogno d’aiuto”, ha dichiarato uno degli uomini, Panadiotis Filis, un professore dell’università di Aberdeen. “Ci saranno state tra le 50 e le 70 persone a salvarci, anche se non avevamo bisogno di essere salvati”.

C’è una lezione che possiamo imparare da tutto questo: gli scozzesi sono un popolo di gente che non ha paura di scatenare emergenze perché dei tizi vestiti di nero si dirigono verso un’isoletta su una barca. Grazie, Scozia!

Ah, dimenticavo: un altro degli uomini, David Henderson, insegnante di lingue, fa il cantante in una band black metal. Si chiamano Nyctopia. Potete ascoltare qua sotto il loro demo su Bandcamp ed entrare nei meandri del dolore più vero.

