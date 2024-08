In questo gioco sbudelli un gatto in realtà virtuale per scopi educativi

Avete sempre desiderato guardare dentro il vostro gatto per contemplare ogni dettaglio della sua elegante anatomia? Se la vostra risposta è un sì eccessivamente eccitato, complimenti, siete degli psicopatici — date il vostro gatto in adozione per l’amor del cielo. Se invece vi siete timidamente detti “non ci avevo mai pensato! Ma come potrei, senza fare del male al mio Fuffi?”, ecco, questa demo in realtà virtuale fa per voi.



Cat Explorer è un’esperienza educativa in realtà virtuale sviluppata da Leap Motion, un’azienda che si occupa di tecnologia di hand-tracking per VR e realtà aumentata per i grossi produttori di hardware di settore. Insomma, sono quelli che si preoccupano che le manine virtuali che vedete nel vostro visore si muovano coerentemente e non a caso.

La demo — in cui basta toccare il gattino virtuale che avete davanti per scoprire gli strati di muscoli, vene, ossa e organi che nasconde il suo morbido pelo poligonale — vuole essere un esempio del “potenziale di trasformazione della VR e di una interazione naturale in svariati campi, come quello educativo, di formazione professionale, medico e di intrattenimento,” si legge nella descrizione del video pubblicato su YouTube.

Oltre a estrudere organi di vario tipo dal piccolo animale (che continua a seguire i vostri gesti con uno sguardo fin troppo mite) per impararne il nome scientifico, è possibile anche selezionare diverse modalità per vedere l’animale per intero ma con l’apparato muscolare o scheletrico esposto. Sì, come se lo aveste scotennato — di nuovo, se la cosa vi provoca troppo entusiasmo, affidate Fuffi a un amico.

La demo è disponibile sul sito di Leap Motion e compatibile con visori HTC Vive e Oculus Rift.