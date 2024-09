Deep Dish Pizza: come si fa la pizza di Chicago in padella

Porzioni: 6

Preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 1 ora e 35 minuti

Ingredienti per la Chicago Deep Dish Pizza

Per l’impasto:





1 cucchiaino di lievito sesso

¾ cucchiaino di zucchero semolao

125 ml di acqua a 46°C

3 cucchiai di olio d’oliva, più altro per ungere

3 cucchiai di burro non salato, sciolto

260 g di farina

35 g di farina di mais

1 cucchiaino di sale

Per la salsa:



3 cucchiai di olio d’oliva

1 cipolla bionda piccola, finemente affettata

2 spicchi d’aglio, sminuzzati

1 cucchiaino di fiocchi di peperoncino sminuzzati

1 cucchiaino di origano essiccato

793 g di pomodori pelati, schiacciati

2 cucchiaini di sale

Per la pizza:



675 g di mozzarella a fette

225 g di salsiccia piccante

55 g di Parmigiano grattugiato

olio d’oliva

Procedimento

1. Prepara l’impasto. Mescola lievito, zucchero e acqua nella ciotola di un mixer con un uncino da impasto. Fallo andare per 10 minuti o finché l’impasto è schiumoso. Aggiungi olio d’oliva, burro, farina, farina di mais e sale. Mescola per 1-2 minuti nel mixer, poi trasferisci su una superficie lievemente infarinata e mescola a mano finché non è liscio. Metti l’impasto in una ciotola unta e copri con una pellicola di plastica. Lascia riposare in un posto tiepido finché non raddoppia – circa 1 ora.

2. Prepara la salsa. Scalda l’olio in una padella di media grandezza a fuoco medio-alto. Aggiungi la cipolla e cuoci finché non si ammorbidisce – circa 3 minuti. Aggiungi fiocchi di peperoncino, aglio e origano e cuoci un altro minuto. Aggiungi sale e pomodori e cuoci per 1-2 minuti. Metti da parte.

3. Prepara la pizza. Scalda il forno a 205°C. Ungi una padella antiaderente di 30 cmdi diametro con l’olio. Su una superficie leggermente infarinata, stendi l’impasto in un cerchio di 35 cm. Mettilo nella padella e sui bordi. Aggiungi sopra metà della mozzarella, poi la salsa e ancora la mozzarella, seguita da pezzi di salsiccia. Finisci con altra salsa e Parmigiano. Cuoci finché la crosta è dorata e la salsa fa le bolle – 35 minuti. Togli dal forno e lascia riposare almeno 15-20 minuti prima di tagliare a fette. Servi con altro Parmigiano.

