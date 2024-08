Chicago style cheesecake

Porzioni: 8

Preparazione: 15 minuti

Totale: 1 ora e 30 minuti

Ingredienti

Videos by VICE

168 g di burro freddo

70 g di zucchero a velo

1/2 cucchiaio di sale

1/4 cucchiaio di vaniglia

260 g di farina per tutti gli usi

225 g di formaggio spalmabile a temperatura ambiente

232 g di zucchero granulare

40 g di farina per dolci

1/4 cucchiaio di sale

2 uova grandi a temperatura ambiente

1 tuorlo grande a temperatura ambiente

180 g di panna acida a temperatura ambiente

1 cucchiaio di estratto di vaniglia

Preparazione

1. Inizia a preparare la base. Monta il burro e lo zucchero filato in una planetaria finché il composto risulta leggero e cremoso alla vista.

2. Aggiungi quindi il sale e batti a velocità bassa fino ad amalgamazione. Ora puoi aggiungere anche la farina continuando sempre a battere a velocità bassa. Dividi l’impasto in due e avvolgi nella pellicola alimentare. Lascia riposare in frigorifero per 2 ore.

3. Accendi il fuoco a 177°C. Ungi bene una tortiera a cerniera e riponila per il momento da parte. Serviti di una superficie leggermente infarinata per spianare i pezzi d’impasto in una forma spessa circa 0,6 cm. Premendo con cura e cercando di distribuire il peso uniformemente, lavora l’impasto cercando di adattarlo alla tortiera. Ora puoi passare alla cottura inserendo la tortiera nel ripiano di mezzo. Lascia in forno per 12-15 minuti, fino a completa doratura. Rimuovi e lascia riposare a temperatura ambiente per circa un’ora.

4. Passa quindi alla cheesecake. Usa sempre una planetaria per lavorare la crema di formaggio spalmabile a velocità media per 2-3 minuti. Gratta bene i lati della planetaria per evitare che si formino grumi.

5. Prendi una ciotola dove poter unire insieme lo zucchero, la farina per dolci e il sale, mescolando fino a completa amalgamazione. Aggiungi quindi questi ingredienti alla planetaria con la crema spalmabile e batti a velocità media per 1-2- minuti.

6. Abbassa la velocità e aggiungi al composto prima le uova intere e poi solo i tuorli, uno alla volta. Ad ogni aggiunta, fermati a grattare via bene i lati della planetaria. Continua a mescolare a velocità contenuta per circa 1-2 minuti, fino a completa amalgamazione degli ingredienti.

7. Incorpora la panna acida e la vaniglia mescolando a velocità bassa per 1 minuto, assicurandoti il composto risulti non solo amalgamato ma anche soffice e privo di grumi.



8. Riscalda il forno a 190°C. Ungi ed infarina generosamente la tortiera e versaci dentro anche l’impasto morbido per la cheesecake. Riponendo sempre la tortiera nel ripiano di mezzo del forno, lascia il tutto in cottura per 15 minuti, ricordandoti di girarlo una volta di 180°.



9. Lascia cuocere per ulteriori 15 minuti ricordandoti sempre di girare una volta la tortiera di 180°. La cheesecake dovrebbe risultare ora simile a un soufflé e dal colore chiaro. Continua la cottura per ulteriori 10 minuti, per un totale di 40 minuti sempre a 190°C.



10. Al termine di questi 40 minuti abbassa la temperatura a 121°C, lasciando la porta del forno semiaperta. A questo punto la torta dovrebbe essere molto dorata e leggermente a soufflé sui lai. Lasciala lì per ulteriori 10 minuti (questo e i prossimi due passaggi aiuteranno la cheesecake a non sgretolarsi dopo). Scuoti leggermente la torta: se il centro oscilla un pochino e la superficie rimane ben salda, allora vuol dire che è pronta. Spegni il forno lasciando la porta aperta e la torta dentro per ulteriori 10 minuti, alla fine dei quali potrai toglierla per lasciarla riposare a temperatura ambiente.



11. Aiutandoti con una spatola, rimuovi delicatamente la cheesecake dalla tortiera. Trasferiscila quindi su un piatto e lasciala refrigerate per 8 ore o per una notte prima di servirla.



12. Riponi in frigo per 2-3 ore prima di servire.

13. Tagliate la cheesecake con un coltello a lama lista. Immergetelo in acqua calda e poi asciugatelo dopo aver tagliato ogni fetta. Servire subito con frutta fresca, In freezer questa cheesecake si può conservare fino a 3 mesi.

N.d.a.: questa ricetta è stata riprodotta con il permesso dell’autore di: The Eli’s Cheesecake Cookbook: Remarkable Recipes from a Chicago Legend.