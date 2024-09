Cinnamon rolls glassati

Porzioni: 8

Preparazione: 25 minuti

Tempo totale: 6 ore

Ingredienti

Per l’impasto:



4 uova grandi

80 ml di latte intero

240 g di farina

158 g di farina integrale da pasticceria

63 g di zucchero semolato

2 cucchiaini di lievito istantaneo

2 cucchiaini di sale

1 1/2 cucchiaino di cardamomo macinato

227 g di burro non salato, a cubetti, a temperatura ambiente

Per il ripieno:



200 g di zucchero di canna

113 g di burro non salato, a cubetti, a temperatura ambiente

2 cucchiaini di cannella

sale

Per la glassa:



400 g di zucchero a velo

125 ml di latticello

1/8 cucchiaino di sale

Procedimento

1. Prepara l’impasto. Metti le due farine, zucchero, lievito, sale e cardamomo in una ciotola grande e mescola. Metti uova e latte nella ciotola di un mixer. Aggiungi gli ingredienti secchi, aggancia l’uncino per impastare e fai andare a bassa velocità per circa 3 minuti per impastare. Aumenta la velocità a medio-alta e mescola per 5 minuti per sviluppare il glutine. Abbassa la velocità, aggiungi il burro e mescola finché non si è incorporato nell’impasto (ci metterà circa 5-10 minuti), fermandoti per pulire l’uncino e i bordi della ciotola con una mano bagnata. Metti un asciugamano pulito sulla ciotola e mettila da parte per fermentare 2 ore, girandola a metà fermentazione con le mani bagnate. Copri una teglia con carta da forno e spruzza con spray antiaderente.

2. Usa un mestolo di plastica per togliere l’impasto dalla ciotola e sistemalo sulla carta da forno. Forma un impasto di circa 20 cm di diametro. Lascia in frigorifero per circa 2 ore o anche tutta la notte (in quel caso, dopo 2 ore, avvolgi la teglia in una pellicola trasparente e rimettilo in frigorifero).

3. Prepara il ripieno. Prima di stendere l’impasto, mescola zucchero, burro, cannella e sale nella ciotola di un mixer. Mescola a bassa velocità con una frusta a foglia. Lascia il ripieno da parte a temperatura ambiente mentre stendi l’impasto così rimane morbido e spalmabile.

4. Ungi una padella di 22 cm.

5. Infarina leggermente una superficie da lavoro. Togli l’impasto dal frigorifero e togli la pellicola se ne è stato avvolto. Sistemalo sulla superficie infarinata. Infarina il mattarello e l’impasto e, lavorando dal centro ai bordi, stendi l’impasto in un rettangolo con il lato lungo parallelo a te. Solleva l’impasto e infarina sotto. Stendi il ripieno in maniera uniforme sulla superficie, lasciando 1 cm di bordo senza ripieno. Arrotola l’impasto verso di te per formare un tronchetto.

6. Taglia i bordi del rotolo con un coltello e poi ritaglia 8 rotoli della stessa misura (circa 5 cm di profondità). Se li cuoci il giorno stesso, coprili con una pellicola di plastica e un asciugamano e mettili da parte per 2 ore, finché la pasta non sembra essersi gonfiata. Se li cuoci la mattina dopo, spruzza della pellicola di plastica con spray antiaderente e mettili su una teglia con il lato unto verso la teglia. Mettili da parte per mezz’ora poi lasciali in frigorifero per tutta la notte.

7. Metti una grata esattamente nel centro del forno e scaldalo a 175°C.

8. Togli la pellicola dai rolls. Metti la teglia di cinnamon rolls nel centro del forno per 45-50 minuti per i rolls freschi, oppure 50-55 minuti se erano in frigorifero, finché la glassa non è marrone dorato. Rimuovi con cautela il lato della teglia a carniera. Lascia i buns raffreddarsi leggermente.

9. Prepara la glassa. Frusta zucchero a velo, latticello e un abbondante pizzico di sale insieme in una ciotola di medie dimensioni. Versa la glassa su ogni bun. Servi tiepidi a temperatura ambiente.

