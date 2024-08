Cinque cammer spiegano come scattare la foto di nudo perfetta

DISCLAIMER: In tanti le mandano, in tantissimi te le chiedono in una sessione di sexting, qualcuno le manda anche quando non richieste (consiglio: non fatelo) e quasi tutti hanno provato a scattarne una. La questione è già stata affrontata molte volte, ma è bene ricordare che mandare proprie foto di nudo in chat può esporre a rischi—come l’appropriazione da parte di terzi o la diffusione senza controllo online. Qui trovate alcune cose che dovreste sapere prima di farlo. Le avete lette? Bene. Ora non dimenticatevene.

Camgirl e camboy si guadagnano da vivere grazie al loro aspetto, ed è legittimo pensare che ognuno di loro abbia tecniche proprie e infallibili quando si tratta di scattare foto di nudo. Ce ne hanno spiegate alcune.

COME TROVARE LA POSA GIUSTA

Chloe Cherry: La mia posa preferita è da davanti, a figura intera, perché molte persone hanno paura di guardarsi da quella prospettiva. Voglio mostrare il mio corpo per quello che è, al naturale. I clienti mi chiedono spesso di legarmi i capelli e mettere le mani sui fianchi. Mi piacciono anche gli scatti da sotto la gonna. La gonna è molto sexy perché quando fai vedere una piccola parte spingi gli altri a voler vedere di più, è eccitante. Per far sembrare il fondoschiena più grande ti devi sedere sul bordo di un piano con dietro uno specchio e poi girarti per fare una foto. Quando ti siedi il sedere è al massimo della sua grandezza. Un altro trucco che usano spesso le pornostar è quello di tirare giù i pantaloni appena sotto il sedere e usarli per farlo risaltare.

Kira Noir: Faccio stretching mattina e sera per riuscire a inarcare la schiena al meglio nei selfie. Il mio consiglio è non cercare di nascondere le cose che non ti piacciono di te o consideri difetti, ma di concentrarti sulle cose che ami e metterle in risalto. Per esempio, a me piacciono molto le mie labbra e il mio sedere, quindi in quasi tutte le foto cerco di farli risaltare.

Ona: Adoro gli angoli ampi, per questo il selfie stick è fondamentale. Un primo piano del fondoschiena da dietro valorizza il punto vita; altre volte scatto da dietro e guardo in camera girando solo la testa. Mi piacciono anche gli scatti a gambe larghe—ti fanno apparire flessibile e ti fanno il sedere più tondo. Mi scatto tantissime foto nuda. Ma in base allo scopo posso farle in un attimo oppure perderci ore. Preferisco la luce naturale. Uso sempre il filtro Ludwig, a volte Juno. E poi c’è Photoshop che mi salva.

JP e Philip: Cavalletto e telecomando posso fare miracoli. Anche fare prove davanti allo specchio aiuta. Sedere in fuori, addominali in tensione e non dimenticare di respirare. Le cose inaspettate possono creare dei capolavori, ad esempio un ragazzo esile che flette i muscoli, oppure un ragazzo molto muscoloso che assume una posa androgina. Per quanto riguarda i genitali maschili, ognuno è diverso. Alcuni pendono a destra o a sinistra, altri puntano in alto o in basso, alcuni sono super dritti. Tutti i ragazzi cercano di inquadrarlo dal basso verso l’alto per farlo sembrare più grosso. Ma se pende da un lato questa strategia non funziona; in quel caso, prova a scattare seguendo la curva naturale.

COSA INDOSSARE E COSA NO

Chloe Cherry: Mi sono fatta un sacco di foto nuda con il filo dell’assorbente interno che pende, ma distrae molto, quindi non lo fate. Quando fate una foto di nudo, la cosa migliore è indossare qualcosa che vi faccia sentire a vostro agio. Gli accessori rendono la foto più personale e provocante. A me piace indossare le scarpe da tennis, le calze oppure un cappellino. Sono accessori innocenti, ma l’interpretazione maliziosa li rende ancora più sexy.

Kira Noir: Non tutti sono a proprio agio nello scattare foto completamente nudi, con le gambe aperte e la luce diretta—e va bene così. Io spesso mi copro i capezzoli con i capelli. Quanto a cosa indossare o non indossare, è una scelta soggettiva. Personalmente, preferisco le foto più implicite. Prima di tutto perché vengono meglio, e poi perché i primi piani sfacciati possono risultare piuttosto strani.

Ona: C’è una differenza tra nudismo e nudo. Il nudismo non ha nulla a che fare con l’eccitazione, ed essere completamente nudi spesso è controproducente. Le foto di nudo, invece, sono fatte per stimolare il desiderio, devono stuzzicare e invogliare. Io preferisco queste foto rispetto al nudo piatto del nudismo. Secondo me, il nudo eccitante è una forma d’arte molto sottovalutata. In genere nell’ambito artistico i nudi non sono eccitanti, ed è una cosa che mi piacerebbe cambiare.

JP e Philip: Non indossare mai capi in cui non sei a tuo agio. Perché in foto si vede sempre. Noi amiamo mixare le due grandi F: fashion e feticismo.

QUANDO INVIARE LA FOTO

Kira Noir: Assicurati che il destinatario voglia ricevere le tue foto, e che tu abbia effettivamente voglia di mandargliele. Non mandare mai foto di nudo a sorpresa. Se l’altra persona non le vuole, non insistere. Personalmente, trovo che chiedere “Vuoi delle mie foto nuda?” sia fin troppo sottovalutato.

Chloe Cherry: Il momento migliore per mandare una foto di nudo è quando l’altra persona [purché consenziente, chiaro] non sta pensando al sesso. La foto glielo deve ricordare. La cosa eccitante è desiderare qualcosa quando non puoi averla.

JP e Philip: Se l’altra persona è d’accordo, ogni momento è buono per una foto sexy. Ma l’ideale è inviarle la mattina oppure la sera. Quasi sempre ci svegliamo eccitati e andiamo a dormire eccitati. Ma anche una foto osé in pausa pranzo potrebbe svoltare la giornata.

LA FOTO MIGLIORE DI SEMPRE

Chloe Cherry: La mia migliore di sempre è uno scatto di nudo integrale, da davanti. Avevo i capelli cortissimi e un bel cespuglietto, tutto era simmetrico e la composizione risultava perfetta. Con la luce bianca del bagno, morbida e un po’ offuscata, sembravo una bambola.

Ona: Una volta mi sono fatta un selfie allo specchio e l’ho condiviso ovunque. Qualcuno ha notato che c’era un mio amico sullo sfondo e ha ricondiviso la foto cerchiandolo di rosso. Ma prima di allora, l’avevano vista in tantissimi e non si erano accorti di nulla. È stato divertente. Ma la mia foto preferita l’ho fatta durante un trekking: ero completamente nuda in cima a una roccia, con il vento tra i capelli. Sublime.

JP e Philip: Abbiamo scattato delle foto in spiaggia a Miami con un fotografo non tanto esperto. Quindi quando ci siamo abbassati i pantaloni lui è diventato rosso paonazzo, ma alla fine ci ha fatto delle foto pazzesche. Un’altra volta, uno di noi ha preso mezzo Viagra prima di un set fotografico, dovevano essere scatti più sensuali che sessuali, ma non riusciva a placare le erezioni. E in più, avevamo una mezza cotta per il fotografo, è stato davvero strano.

