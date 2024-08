Come vi ricordavamo meno di un mese fa, “l’Atonal è un festival storico berlinese, che ha rappresentato l’avanguardia e le sonorità più estreme che giravano per l’Europa (due nomi? Psychic TV e Einstürzende Neubauten) nel corso di quasi tutti gli anni Ottanta—per la precisione dall’82 al 90, quando il suo fondatore ha aperto il Tresor. È ritornato nel 2013 e si è presto ricostruito la fama di festival imperdibile per gli appassionati di musiche nuove, grazie a line up da sogno per chi ama l’elettronica o la sperimentazione nei loro significati più ampi.”

Continua a leggere su Noisey – Cinque giorni di Atonal, beat dopo beat