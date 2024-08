Guarda i Club Dogo dal vivo nel 2004

La storia dell’hip hop italiano passa anche per Inoki che presenta un programma su RaiTre intitolato Hip Hop Generation e per il video recuperato dalla pagina Facebook Il Rap è la mia strada che vi abbiamo incollato qua sotto, risalente a quando i Club Dogo erano ancora quelli di Mi Fist.

È il 2004. Ci sono Gué Pequeno travestito da Snoop Dogg, Jake la Furia con il pizzetto e una spilletta con la bandiera giamaicana sul cappello, DJ Shablo ai piatti e Don Joe super cool che fa le doppie. Inoki, per quella che è probabilmente la prima comparsa sulla TV nazionale dei tre, chiede il significato del nome della crew (“Il dogo argentino è un cane da presa che ha un sacco di forza e di grinta, la stessa grinta che mettiamo noi nelle nostre rime” – un fenomenale Jake la Furia) e li presenta come la rivelazione dell’anno nell’underground hip hop “per il loro stile hardcore e le loro liriche di grosso grosso spessore”.

I Dogo sembrano agitatissimi, forse anche per colpa di un palco sconfinato in bruttissimo linoleum che occupa il 70% della piazzetta che lo ospita. Poi si lanciano in una “Note Killer” super cruda, con le voci che tremano e un inquietante ballerino di breakdance vestito da mimo. Quando la base s’interrompe, Jake urla “Bomboclaaaat!”. Insomma, praticamente questa è l’Arca Dorata della video-nostalgia hip hop. Guarda il video qua sotto:

