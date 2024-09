Come cambieranno i viaggi spaziali nel futuro prossimo

Quando si tratta di stupirci, la natura non si risparmia di certo e ogni notte stellata ci regala un posto in prima fila per ammirare l’immensità dell’universo. Noi esseri umani, però, siamo diventati particolarmente cinici e, in tutta risposta, restiamo concentrati sul nostro aperitivo senza degnarla di mezzo sguardo.

La speranza per il nostro agonizzante immaginario, preso a coltellate dalla quotidianità, sembra essere riposta nelle notizie più eclatanti provenienti dal mondo della scienza.

L’esempio più recente di questo sensazionalismo mediatico è stata la scoperta del sistema planetario attorno a TRAPPIST-1: è bastato infatti pronunciare le fatidiche parole “circostanze apparentemente favorevoli alla vita” per scatenare il putiferio. Nel giro di 5 minuti, attraverso la classica distorsione stile telefono senza filo, tutti hanno iniziato a parlare di alieni e viaggi interplanetari.

A questo punto è legittimo chiedere: quando e come andremo a colonizzare davvero nuovi mondi?

