Ecco come funzionano quei disegni in MIDI

Avrete visto in giro il disegno in MIDI realizzato dalla musicista e compositrice norvegese Mari Lesteberg. Ritrae un livello di Super Mario usando una composizione in MIDI. Il risultato è una piccola melodia baldanzosa con tanto di laboriosa linea di basso, che fa sì che il tutto suoni come un buffa copia di Super Mario.

Una gran figata, ma come funziona?

Per formato MIDI, o Musical Instrument Digital Interface, si intende un protocollo digitale che permette a strumenti come tastiere, sintetizzatori, e persino computer di comunicare gli uni con gli altri senza problemi. È stato sviluppato negli anni Ottanta e ha contribuito alla definizione stessa della musica computerizzata in quel decennio e oltre. Trent’anni dopo, il protocollo MIDI continua a nascondersi ovunque e non ne vuole sapere di scomparire: alcune persone su YouTube hanno iniziato a comporre musica “disegnando” con le note MIDI, e dandoli in pasto a un sintetizzatore per vedere cosa succede. Funziona un po’ come con uno spartito: l’altezza delle “note” corrisponde all’intonazione della musica, e ogni linea o punto rappresenta una nota nella canzone.

Quello che vedete qui sotto è uno dei risultati più vecchi in assoluto reperibile su YouTube di disegni-trasformati-in-brani-MIDI, e risale al 2010: mentre cazzeggiavano sul software di audio-editing Logic, tre tizi sono riusciti a formare una faccina sorridente sonora e sono andati fuori di testa.

Questa forma d’arte ha compiuto un’evoluzione impressionante negli ultimi sette anni. Le creazioni di Lesteberg hanno iniziato a diventare virali dal suo primo disegno in MIDI, un tributo a Frank Zappa, ma l’artista è passata presto da grezzi ritratti sonori di Pokémon a viaggi sensoriali complessi e incantevoli. Il formato dell’avventura a scorrimento laterale si sposa perfettamente con questo medium. Questa, per esempio, è epica:

Lesteberg non è sola, anzi: è assolutamente in buona compagnia. Qui, vedete il musicista Andrew Huang spiegare passo passo come realizzare un disegno in MIDI, anche se sembra scegliere la via più complessa, che include un foglio lucido con il disegno di partenza tracciato sopra:

Huang a sua volta fa riferimento al musicista Aleksander Vinter, che crea disegni in MIDI incredibilmente belli e li pubblica regolarmente sulla sua pagina Facebook; tra questi, c’è “bird in the rain,” un’opera a dir poco commovente, preparatevi.

In altre opere la componente artistica è minore, ma il messaggio ha ugualmente efficacia, come in questa ode al presidente degli Stati Uniti:

Il fascino dei disegni in MIDI sta nel modo in cui incorporano il suono. È quasi sinestetico: una melodia nostalgica ha l’aspetto di un uccellino. Un viaggio nel mondo dei Mario Brothers suona innocente e spassoso come appare. La testa del presidente suona come un rigurgito arancione. È impressionante, come la componente visiva e uditiva si combinino insieme per trasportarci in viaggi semplici e dolci. Come questo, che arriva dritto al cuore:

Entusiasmante.