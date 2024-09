Come ricaricare lo smartphone con l’energia del vento — e un po’ di cianfrusaglie

Se avete un po’ di cianfrusaglie a disposizione potete costruire un flebile caricatore per lo smartphone, come dimostra Thomas Kim in questo video.

Kim ricava un caricatore per l’iPhone che usa l’energia “eolica” dalle parti disassemblate di un asciugacapelli, la presa di un accendisigari e un caricatore USB — insieme ad altri strambi hardware. Appende il tutto al finestrino di un’auto in movimentp (l’unico modo per fare un lavoro del genere, tenendolo come se fosse un selfie stick) per dimostrare il suo potere cattura-vento: circa l’1% di corrente elettrica ogni 10 minuti. Un ventilatore più grande potrebbe produrre una carica più veloce.

Nel magico mondo dell’autoproduzione di oggetti semi-inutili, Kim è un esperto. I suoi esperimenti precedenti includono una candela al gas butano e un timer per fuochi d’artificio fatti in casa. “La maggior parte degli esperimenti è facile da realizzare con oggetti d’uso quotidiano,” scrive Kim nella descrizione del suo canale. “Ma alcuni esperimenti sono davvero pericolosi.” Questo è piuttosto sicuro, comunque. Il pericolo più grande potrebbe essere perdere l’aggeggio dal finestrino, telefono incluso.