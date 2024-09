Come soddisfare le proprie fantasie omoerotiche in ‘Ghost Recon: Wildlands’

Il tiratore scelto e il suo assistente di vedetta sono nascosti in attesa, in pieno territorio nemico. Il primo con le mani strette intorno al suo fucile, il secondo al suo binocolo; l’obiettivo è in vista, ma l’ordine di sparare si fa attendere. La tensione sale, la frequenza dei battiti cardiaci aumenta. Non va bene. “Soldato, facciamo pausa. Codice GR, codice GR. Ho bisogno di un Ghillie Relief.” Con un gesto veloce e silenzioso degno dei combattenti d’elite, l’assistente apre la patta dei pantaloni del suo compagno di squadra. Il successo dell’operazione dipende dalla sua capacità di alleviarne la tensione.

Benvenuti nel meraviglioso mondo del gioco di ruolo a sfondo sessuale in Wildlands, l’ultimo episodio della serie di videogame Ghost Recon.

L’esistenza di questa comunità è stata rivelata in un articolo pubblicato su Medium, The Secret Sex Community of Ghost Recon: Wildlands. L’autore, Abi Zipwinkel, scrive: “Ho sentito parlare di questa sottocultura su Reddit. Lì ho trovato un link ad un forum segreto.” Con il suo cuore di giornalista gonzo colmo di gioia, il nostro eroe si è affrettato a compilare il form di registrazione.

Grado di esperienza con i videogame, tempo trascorso nell’esercito, preparazione fisica… gli amministratori del forum sottopongono gli aspiranti membri a un vero e proprio interrogatorio. Qualche ora dopo essersi impegnato a risponder al meglio, Abi Zipwinkel ha felicemente ricevuto una mail in cui gli veniva comunicato che la sua richiesta era stata approvata. In allegato, un file pdf di tre pagine che descrive nel dettaglio le regole e la struttura gerarchica della sua nuova compagnia.

Screenshot via YouTube

Perso nel lessico militare utilizzato dai membri del forum, Zipwinkel si è tuffato a capofitto nel gioco. Poche ore dopo aver fornito il suo ID Playstation Network in una discussione, è stato invitato ad unirsi a una partita in multiplayer da un certo LtndDan1982. Ed è proprio lì che ha scoperto cosa fosse il Ghillie Relief (GR), una presunta “tecnica di combattimento”, durante la quale il tiratore scelto e il suo assistente di vedetta si masturbano a vicenda per abbassare il loro livello di frequenza cardiaca e di stress.

LtndDan1982 e il suo compagno di squadra hanno svelato il loro gioco sotto l’attenzione di Zipwinkel, racconta l’autore. “Due cespugli hanno cominciato a muoversi in maniera sospetta nel sottobosco. Il mio casco si è riempito di gemiti soffocati (…) I due uomini si sono rapidamente lanciati in descrizioni dettagliate di atti sessuali e io stavo lì a guardare, chiedendomi se sarei stato coinvolto, ma quel momento non è mai arrivato mai. Il Ghillie Relief si è trasformato in petting pesante e poi pugilato, e io non ho potuto fare altro che stare lì a contemplare questo incontro amoroso platonico”.

Contro ogni probabilità, LtndDan1982 ha deciso di rispondere alle domande di Abi Zipwinkel dopo il fatto. Senza rivelare il suo vero nome, si è presentato come un Marine di stanza in Corea del Sud e ha detto di aver servito due volte in Afghanistan. Marito e padre, si è rifiutato di definirsi omosessuale: “‘Gay?’ Quando gioco a Wildlands, sono in un mondo di fantasia, non ho niente contro i gay, ma non sono uno di loro. Amo andare a letto con le donne. Questa illusione milito-sessuale è solo per masturbarsi.” No homo!

Screenshot via YouTube

Il tenente virtuale sostiene che molti dei Marine che conosce sappiano di questa bisessualità. Stando alle sue parole, è perché passare troppo tempo nelle barricate piene di uomini fa venire strani pensieri. “Succedeva agli antichi greci, succede anche oggi. Il legame che unisce i soldati porta con sé nuove idee a proposito della sessualità e di altre possibilità.” Inoltre, aggiunge, una buona parte dei 1.500 giocatori di ruolo libertini di Wildlands sono veterani provenienti da tutto il mondo.

Ovviamente, come in ogni comunità feticista, il team del Ghillie Relief comprende anche qualche estremista. Abi Zipwinkel li ha incontrati lasciando il suo identificativo PSN sotto una discussione intitolata “Cic Interogation-No Limits.” Invitato in un gruppo in cui tre membri delle forze speciali devono neutralizzare un sicario, ha assistito a uno stupro virtuale. Ha detto: “I soldati si sono liberati del loro equipaggiamento prima di stuprare il sicario — che urlava e gemeva con un talento degno di un Oscar — il tutto descrivendo le proprie azioni con precisione sadica, mentre ricoprivano la vittima di insulti razzisti e omofobi.”

Ovviamente, era tutto per finta. Tutti facevano parte della messa in scena, compresa la “vittima.” LtntDan1982 ha voluto rassicurarmi: “Gli stupri tra i giocatori connessi sono un fatto raro nella comunità di Wildlands, mentre il sesso consenziente tra i soldati è la norma, la regola è che bisogna sempre rispettare le perversioni proprie e degli altri. Il rispetto è alla base di tutto.”