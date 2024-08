Con questo videogioco impari a scrivere sulla tastiera con David Lynch

David Lynch Teaches Typing è un videogioco gratuito creato dallo sviluppatore Hyacinth Nil e dallo scrittore Luke Palmer per la Rhino Stew Productions. Come potrete facilmente dedurre dal nome lo scopo del gioco è imparare a digitare sulla tastiera del computer con l’aiuto di niente poco di meno che il regista di opere surreali come Twin Peaks e Mulholland Drive. Riuscite ad immaginare qualcosa di più intricato per insegnare a qualcuno che non sa ancora come si digita sulla tastiera? Ecco avete centrato il punto.

“By the time you finish this computer program, you will be a typing wizard,” promette David Lynch nella schermata iniziale. Il regista chiede come prima cosa di posizionare l’indice sinistro sul tasto ”F” e l’indice destro sul tasto ”J” e segue il giocatore durante lo svolgimento congratualandosi per i progressi. Non è il caso di rivelare cosa succede man mano che si superano i diversi esercizi ma potete stare sicuri che è assolutamente in linea con la produzione di Lynch.

Una delle surreali istruzioni del videogioco.

In ogni caso, potete scaricare la versione del gioco più adatta al vostro sistema operativo, che sia Windows, Mac o Linux.



