Ora puoi iscriverti gratis a migliaia di corsi online delle università migliori del mondo

Anche durante queste ferie, come ogni estate, ho toccato picchi di schifo—mi riferisco a chili accumulati, alcol ingurgitato, ore di sonno perso e neuroni bruciati—piuttosto elevati, e di conseguenza anche a questo settembre arrivo carichisssima di buoni propositi. A settembre comincerò davvero ad andare in palestra, controllerò le spese per non sperperare tutto nel primo weekend, ricomincerò ad annaffiare le piante che avevo abbandonato a luglio (o ne comprerò di nuove, contravvenendo al punto 2 di questa lista) e forse riprenderò anche il corso di olandese perché con l’olandese parti sicuramente avvantaggiato nella vita.

Del resto, settembre è il vero gennaio: è lì che ricominciano le scuole, si ricomincia a lavorare e ci si lascia mentalmente alle spalle un ciclo per aprirne un altro. Quale periodo migliore, quindi, per cominciare un qualche corso super figo senza spendere un capitale e senza muoversi da casa?

Questi corsi si chiamano MOOCs (Massive Open Online Courses), e il sito openculture.com ne raccoglie periodicamente una grande varietà, insieme a un sacco di altre risorse gratuite. A settembre, stando a Open Culture, iniziano circa 1600 corsi. Sono tutti online, di durata diversa, in più lingue, sui temi più svariati, per la maggior parte gratis (alcuni prevedono il pagamento di una piccola quota) e comunque offerti da università prestigiose.

Se alcuni suonano obiettivamente un po’ fuffa o mortalmente noiosi (con tutto il rispetto per chi è disposto a dedicare 21 settimane allo studio della Science of Happiness o per chi senza diabete o un conoscente con il diabete voglia spendere un numero indefinito di lezioni sul tema Life with Diabetes)—altri sembrano genuinamente interessanti.

Non sono stata ad analizzare tutti i 1600 corsi perché non ho tempo—ho dei corsi a cui iscrivermi!—ma qui trovate una lista di quelli che a una prima occhiata mi sentirei di consigliare ai miei amici:

–The art of Photography: inizia l’11 settembre, lo tiene la RMIT University, e chi al giorno d’oggi non vuole saperne di più sulla fotografia?

–Chinese Language and Culture: dal 10 settembre per quattro settimane, non serve dire perché è importante conoscere la cultura cinese.

– Beer Matters: dal 6 settembre, offerto dalla University of Wisconsin. Ripercorre la storia della birra, e perché no, sai in quante conversazioni da bar si riesce a spiccare dopo un corso del genere.

– Neural Networks and Deep Learning: dal 12 settembre, offerto dalla Stanford University. Uno di quei corsi che ti dà l’illusione di uscirne più intelligente.

– Food, Nutrition & Your health: dal 10 settembre, per quattro settimane. Se vai in palestra, devi poter contraddire il coach di sala che obietta sulla tua dieta.

– Understanding the origins of Crime: dal 10 settembre, per quattro settimane, questo corso si propone di “farti capire il comportamento criminale attraverso la storia della nostra evoluzione e il comportamento animale.” Franca Leosini approverebbe.

– Leadership: identify, influence and Power: dal 10 settembre, dura quattro settimane, il potere interessa a tutti e sono sicura che almeno una volta a settimana verrà citata House of Cards.

Ce ne sono più o meno altri 1580. Io d’istinto mi iscriverei a tutti. Qualcosa di interessante ci sarà da imparare anche a “Contemporary Issue in Ocean Governance“, e tanto sinceramente non ho mai finito un corso gratis in vita mia. Perché non cominciare.

