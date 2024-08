I corvi sono davvero stronzi? Abbiamo indagato

La favola del corvo e la volpe—attribuita a Esopo, che si crede abbia vissuto tra il 620 e il 564 a.C.—è una delle più diffuse tra i bambini di ogni generazione. È la storia di un corvo vanitoso e ingenuo posato su un albero che, adulato da una volpe per il proprio canto, intona un potente gracchio e fa cadere il pezzo di cibo che teneva nel becco, lasciandolo così all’astuta volpe. Storie come questa hanno il potere di attraversare il tempo e lo spazio, superando barriere culturali e geografiche.

Le storie hanno anche un altro potere: quello di formare credenze e instillare preconcetti sul mondo che ci circonda, proprio come l’idea del corvo come uccello vanitoso, ingenuo, infido, cattivo e, anzi, addirittura malvagio.

Quando Edgar Allen Poe ha dovuto pensare a quale uccello fosse abbastanza fastidioso da portare un uomo alla follia, ha scelto il corvo imperiale.

Più di recente, il personaggio di Fei Hargreeves nella serie The Umbrella Academy ha il potere di far uscire dei corvi dal proprio corpo per eseguire i suoi ordini. Li si vede scavare buchi nelle porte con il becco o pedinare silenziosamente le proprie vittime finché non ricevono l’ordine di attacco—soltanto un ennesimo esempio del ruolo dei corvidi nella nostra immaginazione collettiva.

https://www.youtube.com/watch?v=O-1azUagCF4

Dal film di Hitchcock Gli Uccelli uscito nel 1963 fino al più recente Schitt’s Creek, che contiene un finto film-capolavoro su un’invasione di corvi mutanti (The Crows Have Eyes III: The Crowening), questo uccello è da sempre tra i principali antagonisti per noi umani. È perché tendiamo a caricare di significavi negativi ogni cosa che non fa quello che vogliamo? O è perché i corvi sono davvero… degli stronzi?

Stando ai video virali che girano online, la risposta è che almeno un po’ stronzi lo sono. Ci sono quelli che aggrediscono un’aquila reale, quelli che rubano il cibo, quelli che perseguitano le persone per anni o che terrorizzano interi quartieri.

Gli indiani, specialmente i fedeli della religione indù, sembrano avere un rapporto complicato con questo argomento. Nell’Induismo, i corvi sono considerati il legame tra i viventi e i morti e si crede che gli spiriti dei morti si manifestino ai vivi sotto forma di corvi. Il rituale indù Pitru Paksha comprende la preparazione di un pasto con il piatto preferito della persona morta. Prima viene fatta un’offerta ai corvi, e solo quando il primo corvo ha dato il primo morso al cibo il rituale è considerato completo. Dare da mangiare ai corvi è considerato di buon auspicio e un segno che i nostri antenati hanno raggiunto il nirvana o la salvezza. Ma se un corvo si apposta sul nostro balcone e gracchia con insistenza, annuncia l’arrivo di un ospiti sgraditi.

Il mitologo Sundeep Verma descrive i corvi come animali affascinanti che trovano menzione nelle antiche mitologie del mondo, comprese quella Nordica e quella Celtica, oltre quella Indù. Ha spiegato che non sono sempre inquadrati come soggetti negativi.

Dèi e dee Indù normalmente sono classificati a seconda dei loro poteri e della loro conoscenza. Quasi tutti sono associati a un animale che funge da veicolo, detto vaahan. La dea tantrica Dhumavati—che rappresenta l’aspetto spaventoso di Devi, conosciuta come la Madre Divina dell’Induismo—è dipinta come una donna anziana dall’aspetto ripugnante e spesso è descritta come dea della sfortuna, del decadimento e della distruzione. Si dice che viaggi in un cocchio senza cavallo ornato con l’emblema di un corvo ed è anche stata rappresentata seduta in un cocchio trainato da una coppia di corvi. Vale la pena menzionare, però, che la figura di Dhumavati è anche un invito ad andare oltre le apparenze. Si dice che sia gentile e che abbia il potere di conferire ai cercatori di verità doni e abilità speciali.

Un’altra divinità Indù, Shani Dev, che è la personificazione divina del pianeta Saturno, è rappresentato in sella a un corvo gigante. È ampiamente diffusa la credenza che Shani provochi il caos nelle vite delle persone, anche se alcuni mitologi sostengono che, essendo Shani il dio del karma o degli atti, essenzialmente il suo ruolo è impartire un insegnamento.

Ciò detto, il corvo è perlopiù associato ai cattivi auspici nell’Induismo. “È il motivo per cui i corvi sono collegati alla morte; sono ciò che collega il mondo dei vivi con quello dei morti,” ha concluso Verma.

Ma tornando al loro comportamento anomalo a contatto con la società, la spiegazione potrebbe essere molto semplice: i corvi sono maledettamente intelligenti—forse i più intelligenti del regno animale dopo i primati.

L’ornitologo e fotografo naturalista Surya Pratap ha spiegato che il laboratorio ornitologico Cornell e vari esperti di corvidi hanno condotto esperimenti sui questi uccelli.

Le loro scoperte raccontano che oltre ad avere vite sociali complesse, la capacità di usare utensili e di tenere “funerali,” i corvi sono anche abituati a risolvere problemi. Al cospetto di una serie di puzzle complessi e interconnessi e con la promessa di una gustosa ricompensa, il soggetto li ha risolti senza problemi.

“Hanno un cervello molto più sviluppato degli altri uccelli. Voglio dire, quali altri uccelli hai visto risolvere puzzle?” ha chiesto Pratap.

John M. Marzluff, biologo della fauna selvatica all’Università del Washington, ha condotto un esperimento insieme ai suoi studenti e dimostrato che i corvi sanno ricordare e identificare un volto anche quando è coperto da una maschera. Ha osservato di essere stato “rimproverato” dal gruppo di corvi che aveva intrappolato per l’esperimento ogni volta che attraversava il campus.

Kevin J. McGowan, ornitologo dell’Università Cornell di New York, è stato perseguitato dai corvi che aveva raggruppato per uno studio per quasi 20 anni.

Ha quindi un suo senso che gli umani, che di solito ignorano gli uccelli nella vita di tutti i giorni, si trovino perplessi al cospetto di un corvo.

“Sono sempre stato attento ai corvi,” ha detto il 24enne studente di aviazione Sumedha Chandra. “Un giorno ne ho visto uno fuori dalla finestra di camera mia che batteva la testa contro il vetro. Tanto per fare, l’ho imitato. Il giorno dopo è tornato indietro con uno stormo di amici. Ero terrorizzato.”

L’associazione negativa del colore nero con la morte, il male e la cattiveria può contribuire al disagio che proviamo nei confronti dell’uccello.

Ma i corvi, a parte venire ritratti come i più spietati assassini aerei o come presagi di morte, svolgono un compito che è diventato essenziale per la nostra vita di tutti i giorni—specialmente nelle città: quello di ripulire.

Questi uccelli fanno i netturbini da molto tempo. Orgogliosamente autosufficienti, i corvi hanno il superpotere di consumare tantissime spazzature e l’intelligenza di usare gli utensili che servono per procurarsele. “I corvi sono fondamentali per lo smaltimento dei rifiuti,” ha detto Soham Kacker, ricercatore di biologia ed ecologia. “Si vedono spesso attorno a cassonetti e discariche, il che contribuisce alla loro cattiva reputazione.”

Gli umani hanno la tendenza a pensare che pulire sia un compito umile per diverse ragioni. Ci spingiamo fino al punto di confinare le persone che puliscono sul gradino più basso della scala sociale, quindi non stupisce che trattiamo in modo simile un uccello che fa lo stesso lavoro.

Forse è questo il motivo per cui il declino della popolazione dei corvi in varie parti del mondo, in particolare in India, non è percepito come un campanello d’allarme per molti di noi. Ciononostante, Paul R. Greenough, professore di storia e comunità moderna indiana e salute comportamentale all’Università dell’Iowa, che sta studiando il declino del corvo comune indiano, ha espresso preoccupazione per la rapidità con cui si stanno riducendo i numeri di questi uccelli.

“Uno dei fattori maggiori che contribuiscono al declino della popolazione di corvi nel Paese è l’urbanizzazione,” ha detto Pratap. “I corvi perdono i loro preziosi habitat mentre i piccioni prendono possesso degli edifici dove possono nidificare senza problemi, quindi abbiamo creato una sorta di competizione. C’è senza dubbio un legame tra la diminuzione della popolazione di corvi e la crisi climatica.” Avvistamenti e aumento nell’attività di corvi in un’area significa che la catena alimentare si sta rimettendo sulla giusta strada. Essendo uccelli spazzini, tolgono dalla circolazione molta carne morta e in decomposizione. “Una popolazione di corvi in recessione in un’area urbana è indicativa di una diminuzione degli alberi nelle aree urbane, con conseguente innalzamento delle temperature,” ha spiegato.

A parte aiutare a mantenere il termostato globale, gli scienziati teorizzano che i corvi siano uccelli altamente intelligenti e sociali che corrono il rischio di sparire dalle nostre città. Gran parte di noi, però, si limita a etichettarli come fastidiosi o come talismani, a seconda della convenienza. Allora, chi sono gli stronzi?