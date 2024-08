Cosa votano i fan della Dark Polo Gang, con Luis Sal

Manca meno di una settimana alle elezioni del 4 marzo, e dopo avervi descritto gli schieramenti e i programmi dei principali partiti, per Luis è arrivata l’ora di scendere in strada e sentire il parere dei giovani elettori. Lo abbiamo fatto a Milano, in occasione dell’ultima data della Dark Polo Gang.

Quello che vedete qui sopra è il terzo video de La mia prima volta, la serie con cui VICE, in collaborazione con Luis Sal, presenta la politica, i politici italiani e chi li dovrà eleggere.

Videos by VICE

Se vuoi restare aggiornato, seguici su Facebook e Instagram. E già che ci sei, vai a rivederti gli altri video di Luis su Facebook. Per sapere di più de La mia prima volta, vai qui.