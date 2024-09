Crocchette di zucca

25 porzioni

Preparazione: 25 minuti

Totale: 1 ora e 30 minuti

Ingredienti

1 zucca grande (950 g) sbucciata e tagliata in pezzi di 2,5 cm

60 ml di olio d’oliva

sale e pepe nero macinato fresco

132 g di farina

60 ml di latte

60 g di burro non salato

2 cucchiai di erba cipollina macinata

2 cucchiai di salvia macinata, più dieci foglie intere di salvia

1 cucchiaio di miele

2 uova grandi

130 g di pane tipo panko

olio di canola

Procedimento

1. Scalda il forno a 200°C. Su un foglio ricoperto di carta da forno, mescola la zucca con olio d’oliva, sale e pepe. Arrostisci per 35 minuti o finché tenera.

2. Metti la zucca in una ciotola grande con metà farina, latte, burro, erba cipollina, salvia e miele. Mescola finché il composto è liscio e condisci con sale e pepe. Lascia in frigorifero per 30 minuti finché non si sono un po’ rassodate.

3. Metti il resto della farina in una ciotola poco profonda. Mescola uova e briciole di pane in due diversi piatti piani. Metti due cucchiai del composto di zucca in forma ovale e rotola prima nella farina, poi nelle uova, e infine nelle briciole. Se il mix è troppo morbido, mettilo in frigorifero prima di utilizzarlo. Ripeti con il resto del mix di zucca finché non l’hai usato tutto. Metti in frigorifero finché non è pronto per essere utilizzato.

4. Scalda 2,5 cm di olio di canola in una pentola a doppio fondo finché un termometro da frittura non segna 175°C. Lavorando a mucchi, friggi le crocchette finché non sono marrone dorato, circa 2-3 minuti. Usando un mestolo traforato, fai raffreddare su una griglia ricoperta di carta da forno, e insaporisci con il sale.

5. Aggiungi le foglie di salvia intere all’olio e friggi per 1 minuto, o finché sono croccanti. Usando un mestolo traforato trasferisci su un piatto ricoperto di carta da forno e insaporisci con il sale.

6. Trasferisci le crocchette su un vassoio e decora con le foglie di salvia fritte.

Questo articolo è originariamente apparsa su VICE US.