Porzioni: 1

Preparazione: 20 minuti

Totale: 20 minuti

Ingredienti

Per la besciamella:

300 ml di latte

56 gr di burro diviso in 3-4 pezzi

2 cucchiai di farina

Noce moscata (grattugiata fresca o in polvere)

Sale q.b.

Per il sandwich:

2 fette di pane casereccio croccante

1 cucchiaio di senape di Digione

2–3 fette di gruviera

3–4 fette di prosciutto

65 g di gruviera grattugiato

1 uovo

Preparazione

1. Inizia dalla besciamella. Scalda il latte in una padella e, in un’altra, sciogli 1 pezzo di burro. Quando il latte è caldo e il burro sciolto, aggiungi la farina al burro e sbatti tutto insieme per 1 o 2 minuti. Aggiungi quindi lentamente il latte alla mistura di farina e burro, senza mai smettere di mescolare. Continua finché anche l’ultimo grumo presente si è sciolto. Porta a ebollizione e poi continua a cuocere a fuoco lento per qualche minuto. Condisci con un pizzico di sale e noce moscata, lasciando in cottura per qualche minuto. Metti da parte.

2. Prendi le fette di pane e spalma uno strato sottile di senape su entrambi i lati. Aggiungi le fette di gruviera (sempre su entrambi i lati) e il prosciutto nel mezzo. Prendi una piastra e scioglici sopra un altro pezzettino di burro. Aggiungi quindi il sandwich (assemblato), e lascialo in cottura finché il formaggio non si è sciolto ed entrambe le fette sono belle abbrustolite. Versa la besciamella sopra al sandwich e guarnisci abbondantemente con il gruviera grattugiato, accertandoti finisca anche sui lati del sandwich.

Continua a grigliarlo ma attenzione a non bruciare il formaggio!

3. Scalda un altro pezzo di burro in una piccola padella e cuoci l’uovo a fuoco medio. Fai ben attenzione a non rompere il tuorlo, e toglilo dai fornelli solo quando l’albume è ben cotto. Condisci con il sale et voilà! Ti basterà posizionarlo sopra al tuo sandwich per gustarti il tuo croque madame!