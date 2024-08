Curry di granchio al cocco

Porzioni: 6

Preparazione: 10 minuti

Totale: 35 minuti

Ingredienti

Per la pasta di curry:

Un pizzico di sale

1 cucchiaino di polvere di peperoncino rosso essiccato (circa 3 g)

1 cucchiaino di peperoncino Thai Pepper essiccato

1 cucchiaino di peperoncino Thai Pepper fresco

7 g d’aglio

1 pezzetto di galanga fresca (circa 5 g)

30 g di citronella

30 g di zenzero selvatico

1 cucchiaino di curcuma fresca

28 g di pasta di gamberetti

Per il curry:



700 ml di latte di cocco

700 ml di latte di cocco 200 ml di brodo di pollo

40 g di scalogno

15 ml di salsa di pesce

1 cucchiaio di zucchero di palma

1 gambo di citronella sbucciato

1 cucchiaio di concentrato di tamarindo

1 cucchiaino di galanga fresca

6 foglie di lime kaffir (lime combava), di cui 2 tagliate finemente

100 g di carne di granchio

2 foglie di betel tagliate grossolanamente

Preparazione

1. Inizia dalla pasta di curry. Pesta tutti gli ingredienti in un mortaio, versandoli uno a uno. Non passare all’ingrediente dopo finché quello prima non si è amalgamato bene a quelli precedenti. Alla fine dovresti avere una pasta perfettamente omogenea.

2. Ora si passa al curry. Prendi una padella e scalda insieme, a fuoco medio, il latte di cocco, il brodo di pollo, lo scalogno, la salsa di pesce, lo zucchero, la citronella, il tamarindo e 4 foglie di kaffir lime. Cuoci, mescolando costantemente, per 15 minuti. Infine scola e tieni solo il liquido ricavato.

3. Sempre nella pentola, cuoci a fuoco lento il granchio, il curry al cocco, le foglie di betel e 1 foglia di kaffir finemente tagliuzzata. Mescola costantemente.

4. Servi con riso e guarnisci con l’ultima foglia di keffir lime finemente tagliata.