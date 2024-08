“Dame tu cosita” è la nuova Rana Pazza?

Se, come noi, ogni giorno guardate quali video vanno in tendenza su YouTube avrete sicuramente notato un video intitolato “Dame tu cosita”. È stato caricato qualche giorno fa da Ultra Music, cioè uno dei canali che odiano di più la musica: sono quelli dell’Ultra Festival di Miami, per darvi un’idea, e quindi la più grande fabbrica dell’EDM ancora in attività. Certo, nel loro catalogo ci sono delle mine di Basshunter, un po’ di Steve Aoki d’annata e la migliore popstar zozza dell’Est Europa cioè Inna, ma per il resto è tutto un gran droppettoni bassettoni tette culi zarraggine lol e cover di “Destination Calabria”.

Uno dei più grandi business di Ultra Music è creare tormentoni. “Dragostea Din Tei” è merito loro, così come questa canzone da 176 milioni di views di tale Pikotaro. Il loro nuovo carrozzone virale è appunto “Dame tu cosita”, che potete vedere cliccando play sul video qua sopra. Se avete sotto mano un cappio, assicuratevi di non avere a portata di mano ganci a cui appendervi.

“Dame tu cosita” è un pezzo di tale di El Chombo, un tizio di Panama che ha accompagnato la vostra perdita di fiducia nei confronti dell’umanità con “Chacarron”, uno di quei pezzi che non sapete di avere sentito ma avete sentito sicuramente. Qualche mese fa un tizio ha caricato su DailyMotion un video di questa “Dame tu cosita” contenente l’animazione di un alieno che balla, e ovviamente l’internet ci si è lanciato sopra come un avvoltoio affamato.

La scintilla che ha acceso nei lombi dell’umanità lo stesso fuoco che arde in quelli del Chombo non è stata accese, stranamente, dalle romantiche parole d’amore del testo. Non c’è passo di danza abbastanza idiota da non poter essere reso un “challenge” su Musical.ly, e quindi nel giro di qualche tempo la piattaforma si è riempita di gente che muoveva il bacino imitando il nostro amico alieno. Su YouTube ci sono decine di compilation di gente che balla “Dame tu cosita”, come quello qua sotto.

https://www.youtube.com/watch?v=-nD-QWYa6CY

Ora Ultra Music ha caricato un “video ufficiale” del brano, rubando l’idea al povero zio che l’aveva messo su Dailymotion. Nel momento in cui scrivo, il video ha ottenuto circa 111 milioni di views. Non siamo ancora ai livelli della Rana Pazza, che ha un video da 1 miliardo e passa di views caricato molto dopo la sua reale data d’uscita, ma siamo probabilmente di fronte a uno dei nuovi terribili tormentoni che vi perforeranno le orecchie nei prossimi mesi.

Ci risentiamo per la consegna del disco di platino al signor Chombo. Nel frattempo vi consigliamo di dare un’occhiata alla migliore hit virale di tutti i tempi, quando le hit virali erano il risultato di esperimenti sul mercato del pop britannico e si facevano campionando la sigla del Dr. Who.

