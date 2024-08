Il nuovo biopic RAI su De André sembra un film sull’EDM

Ciao, innanzitutto vi lascio da subito il trailer di Fabrizio De André: Principe Libero, così sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, poi passiamo ai convenevoli:

Avete contato quante volte dicono “De André”? Circa 10, per farvi capire che sì, questo è proprio un trailer del film sulla vita di De André. De André.

Nelle prime ore del mattino di questa manciata di giorni inutili tra una festa e l’altra ma pur sempre feriali e che quindi mi costringono a stare attento alle novità del mondo, è stato pubblicato il trailer di quello che un tempo veniva chiamato “sceneggiato RAI” basato sulla vita di Fabrizio De André. Occasionalmente, visto che in contemporanea Sony ha pubblicato una riedizione dei migliori brani del cantante genovese nonché la versione “Gomorra” del video di “Il Pescatore”, il film verrà proiettato anche in sala, per due giorni.

Visto che — come abbiamo scoperto grazie a Tedua — “De André è il Tupac genovese”, l’attesa per questo film era *abbastanza* alta, o meglio era più alta rispetto a qualsivoglia fiction RAI, vista anche la presenza di Luca Marinelli come protagonista.

Eppure ciò che esce sembra la versione RAI di “We Are Your Friends”, il film sull’EDM con Zac Efron nella quale uscivano frasi del tipo: “Di fatto il 99 percento delle persone su questo pianeta cercano una festa, il restante 1 percento è la festa. Noi dobbiamo essere quell’1 percento”. Bene, qua De André ci mostra di essere un vero anarchico, già in giovane età, litigando con i suoi genitori per l’ora di rientro a casa e poi dicendo E S P L I C I T A M E N T E di essere anarchico. Nel frattempo, come contorno, si sentono citazioni come “Con la musica puoi spiegare cos’è la bellezza… O provarci almeno” che mi fanno domandare perché non esiste più Camorra And Love o almeno un suo surrogato.

Visto che una volta non è abbastanza, io vi rilinko il trailer, chiedendovi di riguardarlo e di ricontare quante volte De André viene chiamato De André, aggiungendo un bonus + 1 ogni volta che l’appellativo è nella stessa frase. Potete farci anche un drinking game per l’ultimo dell’anno.

