Dhal di lenticchie rosse

Se siete alla ricerca di un piatto sano e gustoso da poter riscaldare, anche con aggiunta di altri ingredienti, allora siete nel posto giusto! Preparatene in grandi quantità e conservatelo in frigo in piccoli contenitori.

Porzioni: 6

Preparazione: 15 minuti

Totale: 45 minuti

Ingredienti

100 g di burro

6 spicchi d’aglio tritati

3 cipolle bionde di media grandezza, tagliate finemente

2 cucchiai di curcuma

1 cucchiaio di coriandolo macinato

1 cucchiaino di cumino macinato

1 cucchiaino di semi di senape

1 cucchiaino di Nigella Sativa (cumino nero)

4 cardamomi verde, pestati accuratamente (buttare via il baccello)

½ stecca di cannella

1 cucchiaio di zenzero fresco finemente tagliato

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

2 foglie d’alloro

1 peperoncino verde, tagliato finemente (togliere prima i semi)

400 g di lenticchie rosse, lavate con acqua fredda

80 cm di brodo vegetale

Succo di 1 limone

Preparazione

1. Sciogli il burro, a fuoco medio, in una pentola grande. Aggiungi le cipolle e l’aglio e cuoci per 3-5 minuti. Ora aggiungi la curcuma, il coriandolo, il cumino, i semi di senape e quelli di Nigella, cardamomo e la cannella, cuoci anche qui per un paio di minuti, finché i semi di senape non iniziano a scoppiettare. Mescola bene, aggiungi quindi lo zenzero, il concentrato di pomodoro, le foglie d’alloro e il peperoncino; cuoci per 2 minuti continuando a mescolare. Versa le lenticchie e il brodo vegetale portando a ebollizione, poi abbassa e cuoci a fuoco lento per 20 minuti. In ultimo aggiungi il succo di limone e condisci con il sale prima di servire.

Alcuni suggerimenti per gli ingredienti extra da aggiungere: cetrioli, cipollotti, pomodorini freschi, pisellini scottati, fave, zucchine scottate, fagiolini verdi scottati, zucca arrostita, melanzane grigliate, peperoni grigliati, cavolo scottato, carote grattugiate, spinaci, coriandolo fresco, basilico…