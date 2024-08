‘Dick Run Claire’ disegna peni con le app di running

Da oltre tre anni, Claire corre lungo percorsi a forma di pene. La 33enne del New Jersey dice che tutto è cominciato per caso, il giorno del Ringraziamento del 2015, quando dopo essere andata a Kansas city a trovare il fratello si è persa mentre faceva jogging. Dopo qualche tentativo Claire ha ritrovato la strada di casa, e riguardando il percorso fatto sul GPS ha notato qualcosa di bizzarro.

Sulla mappa, il suo percorso aveva praticamente la forma di un un fallo in erezione, testicoli compresi. Quella è stata la prima volta in cui Claire ha disegnato un pene correndo, e da lì è nata l’idea di @dick_run_claire.

Videos by VICE

La prima “dick run” di Claire.

“Mi piace cercare percorsi a forma di pene,” mi dice Claire per email. “Credo che dovrei partecipare a uno di quei programmi sulle persone con ossessioni bizzarre, ora che ci penso.. ma onestamente, mi piace correre, e l’idea di disegnare un pene gigante in città mentre mi alleno è una specie di bonus extra.”

Il profilo Instagram di Claire è pieno di peni di ogni forma e dimensione: lunghi, corti, spessi o sottili e dopo anni di esperienza, Claire si definisce una vera esperta.

“Pianifico sempre il percorso per disegnare il pene e seguo la strada che ho salvato sul telefono,” dice. “È abbastanza difficile, soprattutto quando il disegno è più complesso, tipo quelli con la mano. E la cosa peggiore è quando sbaglio strada e rovino tutto il disegno. A quel punto devo tornare al punto di partenza e rifarlo da capo.”

È un hobby impegnativo, ma i suoi sforzi sembrano essere ripagati: oggi la sua pagina Instagram conta più di 20mila follower. “Tra quelli ci sono solo tre miei amici veri, e uno dei miei follower è il mio cane. Quindi tutti gli altri mi seguono per le dick run.”

Come ogni grande artista, Claire non smette di esplorare e così tra i suoi disegni ha introdotto anche una vagina: l’estetica e lo stile sono gli stessi, in un omaggio all’organo femminile. Come mi spiega, cercava di disegnare la vagina perfetta da tantissimo tempo, ma sembra che sia molto difficile tracciarla su una mappa in modo corretto. “Non ci sono molte strade che convergono tra loro in quella forma,” fino a quando a luglio scorso è riuscita a realizzare la sua missione. Ora “tutti mi chiedono di disegnare delle tette.”

Da quel giorno del Ringraziamento a Kansas City, Claire ha trasformato il dick running in un fenomeno mondiale. Ora ci sono persone da tutto il mondo che le mandano i propri tracciati. Nel disegnare il suo pene più grande di sempre Claire ha completato un percorso di 22 km, nel Vermont, mentre si allenava per una maratona. Ora il suo obiettivo è “disegnarne uno in ogni stato americano.”

Ci sono strade, mi racconta, che sembrano fatte apposta per essere trasformate in peni sulla mappa. “In alcuni casi i percorsi sono talmente ovvi e così ricchi di dettagli, che a volte penso che qualcuno abbia pianificato la città con quell’esatto scopo in mente.”

L’intervista è stata abbreviata per chiarezza.

Segui Gavin su Twitter o Instagram