Disegni surreali che raccontano le conseguenze fisiche delle emozioni

Le emozioni represse sembrano esplodere nei corpi dei ritratti dismorfici che l’illustratore svedese e professore alla Swedish Academy of Realist Art Miles Johnston disegna e posta sul suo account Instagram.

Ispirandosi a maestri come Gustav Klimt e illustratori contemporanei come James Jean, Johnston passa tra le 10 e le 30 ore a disegnare meticolosamente, costruire e rifinire concetti che vive durante la sua vita.

I disegni a matita monocromi sembrano rappresentare l’impatto fisico che i sentimenti più nascosti hanno sul corpo. Facce capovolte, corpi sezionati che rivelano viscere labirintiche e arti che eruttano fumo specchio di terribili mal di testa, nodi allo stomaco e crisi esistenziali.

