Alleva il ‘cane ideale’ in questo videogioco che sfotte l’eugenetica

Il parco dei cani è stato conquistato da un agitatore di masse in fissa con la purezza delle razze canine che ha convinto gli abitanti che l’unico modo per vivere in una società felice sia raggiungere l’omogeneizzazione della razza.

Questa è la premessa (estremamente satirica) di Dogness, sviluppato da Paolo Pedercini. L’idea alla base del gioco è rendere il patrimonio genetico dei cani che abitano questo parco il più puro e ”perfetto” possibile, espellendo tutti gli esemplari che non si adattano agli standard del cane ideale.



Ogni cane che arriva nel parco è leggermente diverso. Una cifra in percentuale visualizza quanto si avvicina al cane perfetto/ideale. Potete mettere un cane sopra l’altro per farli accoppiare e creando un nuovo cane. Dal momento che il vostro obiettivo è quello di creare un recinto pieno di cani dallo stesso aspetto, più vi avvicinate al cane “perfetto” con una percentuale di purezza del 100 percento, più la situazione si fa assurda. Se i cani che si accoppiano sono troppo simili, finirete con l’avere un parco pieno di cuccioli che non sono “puri.”



Per raggiungere il fatidico 100 per cento di purezza, potete scagliare i cani indesiderati oltre il recinto del parco. Questa per me è la parte più divertente del gioco: volano davvero lontano!



🐩🐩🐩 New Game🐕🐕🐕



DOGNESS: create the purest and most homogeneous dog park through selective breeding and immigration control



Windows + OS X | Pay What You Wanthttps://t.co/JC8p02yg2s pic.twitter.com/ANDWDEW7bC — Paolo Pedercini 🥶 (@molleindustria) April 4, 2018

Anche Pedercini ha ammesso che potrebbe essere impossibile ottenere un parco composto solo da cani perfetti al 100 percento. ”Anche se è possibile ottenere un buon punteggio di caninità ideale (di solito, riesco ad arrivare a circa il 70 percento), in definitiva, si tratta di un esercizio inutile che comporta un abuso arbitrario di potere e rischia di produrre una buona quantità di cani con problemi.”



Pedercini ha spiegato che, questa settimana, insieme a Dogness, lancerà un altro gioco a tema cani in cui si costruiscono della città su un vero e proprio cane — l’ideale per le feste. Entrambi i giochi verrano presentati a Likelike, il suo spazio di giochi DIY a Pittsburgh.



I made a city-building game that you play on/with my dog pic.twitter.com/cdv2SLIyPn — Paolo Pedercini 🥶 (@molleindustria) March 13, 2018

Pedercini mi ha spiegato via mail che per Dogness si è ispirato al lavoro di Francis Galton, cugino di Charles Darwin e inventore dell’eugenetica. Pedercini ha scoperto che, mentre Galton concepiva le sue pericolose teorie razziste, i Kennel Club e l’ossessione per i cani di razza diventavano di moda. L’eugenetica e l’allevamento dei cani condividono lo stesso linguaggio e le stesse idee scorrette, ha aggiunto Pedercini, il termine “bastardo” è stato applicato sia ai cani che agli esseri umani e, nell’età dell’oro dell’eugenetica in America, si tenevano dei concorsi di “famiglia” simili agli spettacoli sui cani di razza.



”In definitiva, sì, è un gioco stupido con dei cani coloratissimi che saltano in giro,” ha concluso, ”ma volevo creare qualcosa di un po’ più complesso e aperto di una semplice allegoria che doveva trasmettere un messaggio.”



