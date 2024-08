Una donna è stata bannata da un ristorante perché si lamentava troppo

Kelly Smith era un’abituè di una steakhouse di Coldra in Galles, chiamata Beefeater. Amava gli sconti ricevuti dal programma fedeltà del ristorante. E suo figlio di 8 anni amava divorare il loro pane all’aglio.

Ma a quanto pare gli standard di Kelly erano troppo alti per quel ristorante, così riporta il South Wales Argus, almeno stando alle lamentele fatte “sei sulle sette” visite negli scorsi due mesi. E queste lamentele hanno ovviamente fatto infuriare così tanto lo staff che alla cliente è stato vietato di mettere piede ancora nel ristorante, notificandole il tutto con una semplice lettera.

“Riteniamo che qui a Coldra, Beefeater sia chiaramente incapace di soddisfare le sue esigenze in termini di qualità del cibo e livello del servizio fornito; sarebbe più appropriato se fosse così gentile dall’evitare di visitare questo ristorante in futuro” così recitava la lettera mandata dall’azienda madre di Beefeater Whitbread.

È poco chiaro quando Whitbread abbia mandato questa lettera alla signora Smith; Whitebread non ha risposto immediatamente alla mail di MUNCHIES per un commento giovedì scorso. Smith, che non è raggiungibile per una dichiarazione, pare sia shockata dalla lettera.

“Semplicemente non ci credo. Sono davvero arrabbiata” ha riferito ad Argus. “Sicuramente è un mio diritto lamentarmi” e ha aggiunto che di solito apprezza la gentilezza del personale, e sperava che fossero stati più diretti con lei. Le sue lamentele andavano dalla cottura delle bistecche e dei burger fino all’esprimere il suo disappunto per gli interminabili tempi di attesa (“una volta ci hanno messo un’ora per il nostro pasto”, ha dichiarato). Prima di ricevere la lettere, Smith ha dichiarato di aver contattato il dipartimento delle relazioni con il pubblico di Whitbread, che ha risposto che la stavano tenendo d’occhio, con la disturbante implicazione che la catena stava monitorando lei e le sue abitudini.

Mi piacerebbe molto vedere la lettera per intero. Comunque sia congratulazioni Smith. Essere marchiata come persona che si lamenta soltanto è una ragione forse più che sufficiente per essere allontanati da un posto pubblico. Davvero, un grande risultato.

