Ecco i 6 episodi della nuova stagione di ‘Black Mirror’

Se pensate che il rientro dalle vacanze estive sia un incubo distopico, il trailer con i nuovi episodi di Black Mirror appena diffuso sui canali di Netflix può essere una consolazione. Per quanto la prospettiva della pioggia, del freddo e del lavoro senza pause fino a Natale possa essere deprimente, la narrativa del nostro autunno non può essere in nessun caso peggiore di quella di un episodio della serie di Charlie Brooker. O almeno, lo speriamo vivamente.

I nuovi episodi — Crocodile (di John Hillcoat), Arkangel (di Jodie Foster), Hang the DJ (di Tim Van Patten), USS Callister (di Toby Haynes), Metalhead (di David Slade) e Black Museum (di Colm McCarthy) — promettono la consueta alchimia geniale tra persone, costrutti sociali e nuove tecnologie proiettate in un futuro sempre più verosimile. Al solito, temi e ambientazioni cambiano molto da episodio a episodio: si va dalla fantascienza di matrice classicamente Star Trek al thriller psicologico-famigliare, passando per la minaccia robot e le trame imbevute di suspense à la Hitchcock.

La data di uscita della serie non è ancora stata resa nota, anche se tra i fan si vocifera ottobre. Motivo in più per prendersi bene per questo ritorno al lavoro autunnale: mal che vada, se il tempo fa schifo, ci sarà presto una realtà parallela — per quanto angosciante — da viversi direttamente dal divano di casa.