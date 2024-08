Elio e le Storie Tese si sciolgono

Il 19 dicembre al Forum di Assago si terrà l’ultimo concerto di sempre di Elio e le Storie Tese, *l’altro* gruppo rock demenziale italiano. L’hanno annunciato ieri i tre membri fondatori Elio, Faso e Cesareo in un’intervista tripla a Le Iene, nella quale Elio ha spiegato i motivi che li hanno portati a questa decisione. Tanto per cominciare, l’intesa all’interno della band è finita (“ci vediamo solo quando dobbiamo lavorare”) e poi “ci vuole l’intelligenza di capire di essere fuori dal tempo: youtuber, rapper, queste sono le persone che sanno parlare alla gente oggi”. Naturalmente non è proprio così, è che ci vuole impegno per continuare a fare musica interessante che parli con la gente anche quando le mode vanno in un’altra direzione, ma annunciare l’ultimo concerto della carriera dicendo “ci sciogliamo perché ci siamo resi conto che non abbiamo voglia di non fare cagare” non è particolarmente saggio.

Il gruppo di Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu è un fantasma lontano da almeno un decennio. È una decisione che avrebbero dovuto prendere tanto, tanto tempo fa—il che non ci impedisce di salutarli ricordando con affetto quando rubarono il Natale.

Videos by VICE

Segui Noisey su Instagram e Facebook.