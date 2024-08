Eminem apre un locale Pop-Up dedicato ai Mom’s Spaghetti a Detroit

Le parole ‘Mom’s Spaghetti’ rimarranno scolpite per sempre nell’inconscio collettivo di una generazione non per gli spaghetti in sé – o meglio, chissà-, ma perlopiù per l’allusione che Eminem fa al suo stesso vomito.

Il verso immortale “His palms are sweaty / knees weak, arms are heavy / There’s vomit on his sweater already, Mom’s spaghetti” (Ha i palmi sudati/ le ginocchia deboli, le braccia pesanti/ c’è già del vomito sul suo maglione, saranno gli spaghetti di mamma) è estratto da “Lose Yourself”, il singolo più importante della colonna sonora di 8 Mile, pellicola del 2002 che lo vedeva protagonista, e da allora probabilmente è sopravvissuto ad ogni altra cosa del film godendo dello status di meme assoluto. Ora il meme è passato di livello: è diventato pop-up restaurant.

Videos by VICE

Stando al Detroit News, il Mom’s Spaghetti è comparso durante la serata “The Shelter” nella St. Andrews Hall di Detroit lo scorso weekend, dove Jimmy “B-Rabbit” Smith, a.k.a. Eminem, in persona si è presentato per firmare qualche autografo e promuovere il suo ultimo album Revival.

Detroit! Come vomit up some spaghetti with me this weekend at our official #Revival pop up. Exclusive merch, spaghetti and more pic.twitter.com/rL0GHhrh9u — Marshall Mathers (@Eminem) December 14, 2017

I fan hanno potuto mangiare gli “Spaghetti della Mammina” in un comodo packaging da takeaway pieno zeppo di spaghetti e pane all’aglio per 5 dollari (8 se ci mettevi le polpette), o nella forma di panino, riempito con gli stessi della confezione, mentre provavano i vestiti in vendita e ascoltavano il nuovo album.



Il catering Union Joints, che ha curato il pop-up improvvisato, dice che sono stati serviti “100 kg di pasta solo nelle prime tre ore dell’evento”, il che prova come l’appetito per questa prelibatezza dell’immaginario pop non sia mai sparito, tralasciando il fatto che il testo parla, beh, di vomito.

“Cosa c’è meglio di un piatto di spaghetti che la gente si pappa felice in una fredda giornata di Detroit?”, ha detto Curt Catallo della Union Joints al Detroit News. “È stato il miglior the Shelter mai visto”.

Certa gente ha aspettato in coda più di un’ora per accaparrarsi i suoi Mom’s Spaghetti. Grazie al cielo nessuno si è messo a vomitare per l’accumulo di tensione dovuto a una gara di freestyle con Rabbit.

E c’è anche un’altra grande notizia: se vi siete persi la serata, da quelle parti pare ci siano ancora un sacco di mamme pronte per i prossimi spaghetti da passeggio.