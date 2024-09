Guarda un’aula di tribunale ascoltare in silenzio “Lose Yourself” di Eminem

Ormai dovremmo tutti già sapere che Eminem ha fatto causa al principale partito politico in Nuova Zelanda. Se siete rimasti con la testa sotto un pesante sasso negli ultimi anni e vi siete quindi persi gli ultimi aggiornamenti sugli scazzi tra rapper e stati sovrani, vi ricordiamo che tutto è cominciato nel 2014, quando gli amici del National Party neozelandese hanno postato una pubblicità elettorale su YouTube la cui colonna sonora che copiava brutalmente “Lose Yourself” di Eminem, facendolo incazzare non poco. Questo non dovrebbe sorprendevi, dato che il Pianeta Terra è ormai entrato in un’epoca post-razionale, quindi è tutto normale e niente può più confonderci. Nemmeno un video del co-scrittore di “Lose Yourself” che suona dal vivo il riff della canzone in un tribunale dall’altra parte del mondo tutto preso e concentrato.



Ma scordiamoci dei perché e dei percome, anche solo per un minuto. Lasciamo da parte il contesto. Vaffanculo alla ragione e alla logica. Perdiamoci in questo momento: rilassiamoci, liberiamo e pensieri e godiamoci lo splendore di un tribunale in Nuova Zelanda—giudice, avvocati, testimoni e tutti quanti—che ascolta in religioso silenzio “Lose Yourself” di Eminem dall’inizio alla fine.



È un capolavoro. Altro che Un giorno in pretura.

