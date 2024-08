Riconoscere (e fare) l’Espresso Perfetto

Italia = Espresso Perfetto.



Certo, ma come farlo, e soprattutto come riconoscerne uno buono da uno mediocre?

Se è vero che quello dell’espresso è un rito quasi sacro per gli italiani – che ne reclamano il primato culturale e lo considerano una formula perfetta, intoccabile e quasi data per scontata – è altrettanto vero che c’è un intero universo di cose che accadono dietro il bancone di un bar: sono proprio queste le protagoniste della serie video La Guida di Munchies al Caffè, in collaborazione con Lavazza.

Per il primo di quattro episodi siamo andati al Training Center Lavazza di Settimo Torinese—il principale centro di studio sul caffè a livello internazionale, e il luogo dove vengono formati i baristi Lavazza—per scoprire come si prepara l’Espresso Perfetto e indagarne tutti gli aspetti, dalla macinazione al servizio.

Maham Rizvi, statunitense, food activist ed esperta di caffè, ci guida nei meandri della preparazione del caffè italiano per eccellenza. Grazie a lei e al personale del Training Center scopriamo che il colore di un buon espresso è nocciola, è che le schiumetta caratteristica del caffè deve richiudersi al passaggio del cucchiaino.

E poi il caffè si prende con o senza zucchero? Il video risponde a questa e ad altre domande.

