Gli eventi gastronomici sono sempre un po’ noiosi. Questi tre no

Ho una teoria sugli eventi gastronomici: si somigliano un po’ tutti e il rischio è di mangiare sempre un po’ peggio che altrove. Quelli che mettono insieme food truck e generico street food sono sempre affollati – e gira che ti rigira ci sono sempre le stesse cose da mangiare -; quelli con gli chef patinati a volte riservano prezzi astronomici per piattini di misere dimensioni. Buoni eh, ma poi devo ordinare due pizze a domicilio, e siamo punto e a capo.

Ovviamente ci sono delle eccezioni, vedi Festa A Vico ed Al Mèni giusto per dirne un paio, ma la maggiorparte non si sforza neanche un po’. La musica viene lasciata all’iPod del figlio dell’assessore, il cibo è solo nella media e ci sono così tante persone che il rischio è di passare una serata salutandoti da una fila all’altra con il tuo ragazzo, mentre razionalmente tu prendi dei panini e lui in coda si occupa della birra.

Videos by VICE

E insomma mi sono chiesta quali eventi estivi il sud riservasse quest’anno a una come me, dannatamente esigente, e ho trovato delle risposte.

Altrove Festival, Calabria | 8-9 agosto

Foto collage per gentile concessione di Cultivar Agency

Qualcuno potrebbe obbiettare che non siamo al cospetto di un festival gastronomico, ma di un evento dedicato alla street art. Tutto vero! Ma da quest’anno l’Altrove, evento sull’arte che a partire dal 2014 ospita a Catanzaro artisti di tutto il mondo con l’obiettivo di rieducare al concetto di bellezza in luoghi tendenzialmente associati al degrado, si arricchisce di una costola gastronomica mica da ridere.

https://www.facebook.com/events/268074537092072/

L’8 agosto il giovanissimo Luca Abbruzzino (Abbruzzino, Catanzaro) si occuperà del cibo dell’inaugurazione della mostra al Museo Marca di Catanzaro, mentre il 9 agosto durante la mostra Post-Graffiti Stress Disorder, collettiva sul fenomeno della street-art, cucineranno chef calabresi e non: Nino Rossi (Qafiz), Sarah Cicolini (Santo Palato), Luciano Monosilio, Arcangelo Tinari (Villa Maiella).

Altrove Festival, Catanzaro, 8-9 agosto 2018

Street Food Fest, Sicilia | 8-12 agosto

Sì, so cosa ho detto qualche riga più in su: gli eventi con street food in genere sono la morte, ma di questo che vi segnalo apprezzo la grandissima organizzazione e la possibilità, per chi è in vacanza in Sicilia, di mangiare un sacco di roba tipica e buona in una volta sola. Lo Street Food Fest di Sciacca vi fornisce una cartina che non solo vi mostra dove sono le diverse specialità, ma soprattutto vi indica con un’intuitiva legenda la fascia di prezzo del piatto. Così da andare mirati e sapere che se ordinate le zeppole al gambero rosso di Mazara spenderete 4.50 euro e invece che con le panelle dovrete sborsare solo 2.50 euro. Probabilmente ci sarà fila, non lo nego, ma molto probabilmente ne varrà la pena.

Street Food Fest, Sciacca (Agrigento), 8-12 agosto 2018

Straordinario, Sicilia | 30 agosto

Foto di elab.ph, per gentile concessione di Straordinario

Siamo in Sicilia, ma non su un lungomare gremito di passeggini e di bancarelle che vendono i braccialetti di cuoio con su scritto il tuo nome. Ci troviamo a Milo, piccolo comune vicino Catania; nella tenuta Barone di Villagrande 20 chef promettono di sbizzarrirsi con gli ingredienti siciliani più pazzi, dando luogo a piatti da #foodporn su Instagram. E visto che quando mangi qualcosina devi anche bere, ci sono le cantine dell’Etna, quindici, che vi rinfrescheranno con le loro migliori bottiglie. Se ancora non vi bastasse, in concomitanza nel paese di Milo ci sarà anche VinMilo (dal 24 agosto – 9 settembre), una tradizionale rassegna vinicola dedicata ai vini dell’Etna.

Straordinario, Milo, 30 agosto a partire dalle 19.30

Segui Roberta su Instagram

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da MUNCHIES e gli altri canali di VICE? Iscriviti alla nostra newsletter settimanale.