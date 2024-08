Perché quest’anno siamo tutti in fissa col Fantasanremo

Questo è un pezzo di divulgazione, con al centro uno dei fenomeni sociologici che chi fa post su Instagram con le infografiche definirebbe “imprescindibile” o “necessario” ma che per noi è soprattutto un ottimo viatico contro i disagi della quarta ondata.

Parliamo dunque del Fantasanremo, il fanta-gioco più memorabile degli ultimi due anni sul Festival di Sanremo, che ha visto schizzare la sua popolarità fino alle stelle e oltre, grazie ad un possente passa parola sui social e al sostegno di cantanti e influencer.

Per entrare nel cuore del Fantasanremo occorre sapere che può sembrare solo un giochetto da poco, ma in realtà è una faccenda parecchio precisa, tanto che alla fine di questo racconto potreste sentire l’esigenza di creare un file Excel. E dato che non volevamo perderci nessun dettaglio, visto che uno degli sport pandemici per eccellenza è alleggerirci l’animo sul web, ci siamo fatti spiegare da Giacomo Piccinini, uno dei creatori del gioco, origini, regole e trucchi per spendere al meglio i vostri 100 baudi e creare una squadra super competitiva.

VICE: Ciao Giacomo, questa edizione 2022 di Fantasanremo ha già superato le 100 mila squadre in gara, ma come e quando tutto ha avuto inizio? Giacomo Piccinini: Tutto ha avuto inizio in un bar delle Marche, dove cinque balordi, tutti musicisti, fonici e tecnici del settore, appassionati del Festival si ritrovavano a fare il classico gruppo d’ascolto della gara canora.

Nel 2020, per movimentare la cosa, è nato il Fantasanremo: abbiamo creato la moneta, che sono “i baudi”, e stilato il regolamento che prevede per ogni giocatore: la creazione di una squadra di cinque cantanti in gara, il cui costo in baudi dipende dalla quotazioni dei bookmaker; l’elezione di un capitano tra i cinque; e un accumulo di punti che avviene durante le dirette, calcolato di volta in volta in base ai bonus e malus guadagnati dai concorrenti, fino alla classifica finale, che ovviamente vale più di tutto il resto.

La prima edizione è stata cartacea, nel senso che abbiamo stampato le schede, poi distribuite a mano e già allora raggiungemmo la cifra straordinaria di 47 squadre in gara. Dal 2021, causa lockdown con chiusura del baretto, abbiamo creato il sito Fantasanremo.com. e da 47 siamo passati a 47 mila squadre.

**Come vi spiegate questo boom?

**I cantanti in gara ne hanno cominciato a parlare già prima che iniziasse il Festival, e hanno fatto diventare virale Fantasanremo: il primo è stato Willie Peyote, poi Lo Stato Sociale, fino alla bomba con Fedez, Francesca Michielin e Orietta Berti che hanno letto in diretta il regolamento, invitando la gente a giocare. Il tocco finale è stato che Random, Lo Stato Sociale e Colapesce e Di Martino abbiano [durante l’edizione 2021] urlato “Fantasanremo” dal palco dell’Ariston.

**Approfondiamo la questione malus e bonus.

**Nell’edizione cartacea c’erano bonus parecchio spinti che abbiamo eliminato quando abbiamo traslocato nell’Internet. Ogni anno ne pensiamo di nuovi, fatti su misura rispetto al cast del festival, perché come dice Harry Potter “al regolamento piace cambiare.”

L’anno in cui c’era Elettra Lamborghini abbiamo aggiunto il bonus twerking. Dopo che Orietta Berti ha indossato delle conchiglie di strass, abbiamo poi messo il bonus capesante, come ornamento del look o sotto forma di tatuaggio. Ancora, sulla scia delle Olimpiadi, sono nati i bonus Tamberi e Jacobs, che essendo estremi valgono cento punti. Oppure, dopo che Madame s’è presentata scalza sul palco dell’Ariston, abbiamo pensato che qualcuno avrebbe potuto replicare la cosa—e allora malus da meno dieci punti.

Ma il più severo dei malus rimane la bestemmia in diretta, un evento che difficilmente potrà accadere, ma dovesse, affosserebbe una squadra con cento di penalità.

**E i baudi come vengono calcolati dato che, per esempio, un sangiovanni costa parecchio di più di una veterana come Giusy Ferreri?

**Le fantaquotazioni le buttiamo giù appena escono i nomi dei cantanti in gara. Partono dalle quotazioni dei bookmaker, prima che escano i pagelloni delle testate giornalistiche che partecipano all’ascolto in anteprima.

Poi, a quelle previsioni aggiungiamo il fattore “fanta.” Rkomi e Dargen D’Amico, per esempio, finiranno di sicuro nella parte alta della classifica, e potrebbero anche vincere alcuni premi, tipo quello per il miglior testo, però hanno dei problemi a livello di Fantasanremo.

Rkomi, infatti, ha un nome impossibile da pronunciare e subirà quel malus ogni sera, con meno 10 ogni volta che il suo nome verrà pronunciato sbagliato da chi presenta, mentre Dargen non s’è mai visto senza occhiali da sole e se capita anche quello è un malus da meno cinque a sera.

Appurato ciò, abbassiamo il loro prezzo perché chi li compra avrà delle penalità praticamente certe. Sul fronte opposto, uno come Achille Lauro o come la coppia Mahmood e Blanco saranno i più pazzi sul palco, e sono quelli da cui ci aspettiamo bonus incredibili, dalla famose “scapezzolate”, il bonus per eccellenza che c’è dalla prima edizione e che terremo per sempre, ai cambi d’abito, dalle ballerine sul palco a, boh, salti, coreografie, di ogni.

Giacomo e le altre persone fondatrici del Fantasanremo.

**Voi della Federazione Italiana Fantasanremo, da esperti e fan, che giudizio date alle scelte della direzione artistica di Amadeus per questa edizione?

**Amadeus con le sue scelte, vedi Madame o La Rappresentante di Lista, ha allargato enormemente il bacino di pubblico del Festival, tirando dentro i giovani e il mondo indie, it pop, quindi crediamo abbia fatto un ottimo lavoro.

Ci piace il mix di vecchia guardia, vedi Gianni Morandi e la Zanicchi, con artisti usciti da Amici come sangiovanni e Aka7even, star di TikTok come Matteo Romano, e sorprese come Ditonellapiaga in coppia con la Rettore.

**Possiamo sbilanciarci in qualche previsione su Sanremo 2022?

**Volentieri. Per esempio, credo che l’outsider che potrebbe essere il più apprezzato, e parlo soprattutto dal punto di vista del Fantasanremo, sarà Tananai. Ci ha promesso dei bonus pazzeschi. A livello sanremese, leggendo le varie pagelle, penso che Ditonellapiaga&Rettore porteranno un tormentone che durerà fino all’estate. La Rappresentante di Lista ha una canzone molto radiofonica e probabilmente conquisterà il podio. Giovanni Truppi vincerà quasi sicuramente il Premio della Critica, mentre la vittoria se la giocheranno Mahmood e Blanco, Elisa e Achille Lauro, che è sempre una scheggia impazzita e stavolta ce la può fare.

**Il trucco per fare un’ottima squadra?

**Farne più d’una. Il sito dà questa possibilità, basta usare indirizzi mail diversi e creare team diversi, così da poter partecipare a più leghe, creandone una ed entrando a far parte di altre.

**A quante squadre credete di poter arrivare, da qui all’ultimo giorno valido per iscriversi che è il 31 gennaio?

**Domenica abbiamo superato le 110 mila, ma l’anno scorso il boom c’è stato gli ultimi cinque giorni, quando si sono quintuplicate. Quest’anno probabilmente non quintupleranno ma ci sarà comunque un aumento importante. Ma non voglio fare pronostici troppo precisi.

**Quante squadre, visti i numeri, potrebbero vincere a pari merito?

**Tutte le combinazioni possibili sono 72 mila, quindi sicuramente ci saranno circa diecimila squadre uguali. L’anno scorso, però, abbiamo avuto la fortuna di avere solo tre vincitori, mentre quest’anno vedrai che saranno un migliaio.

**Un migliaio a dividersi il premio, che è …?

**La gloria eterna. Meglio della prima edizione, quando era un prosciutto. O forse no.

Chiudiamo con un commento da professionista della storia del Festival: qual è stato il momento cult delle edizioni più recenti di Sanremo?Ovviamente l’affaire Bugo vs. Morgan, una cosa che non s’era mai vista prima in settant’anni e che, per altro, avevamo predetto.

**Ma come!

**Sì, avevamo previsto: la squalifica di un brano, l’interruzione di un brano, e il testo sbagliato. Grande motivo di orgoglio e di vanto.

Parte del team dell’autrice.

Qualche dritta per migliorare la mia squadra, i “Jalisse Saint Germain”?Okay, però spegni il registratore.

