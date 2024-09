In Italia i videogiochi si guardano in diretta

<span id=”selection-marker-1″ class=”redactor-selection-marker”></span>

Il mondo dell’intrattenimento sta cambiando: se fino a pochi anni fa era la televisione il pilastro fondamentale dei mass media, ora gli equilibri stanno spostando sempre più verso gli strumenti e le tecnologie offerte da internet. Il fenomeno di YouTube è noto a chiunque, ma ciò che è davvero sorprendente è la velocità con cui stanno prendendo piede le sessioni di live streaming — Specie quando si parla di videogiochi.

Sembra proprio che questo sia l’anno d’oro per i videogiochi in Italia e qui su Motherboard abbiamo deciso di esplorarlo con FFW3: Game Breakers, la terza stagione di Fast Forward—la nostra serie video in collaborazione con Fastweb—in cui raccontiamo come internet, l’alta connettività, l’innovazione tecnologica e la spinta creativa stiano contribuendo alla crescita dell’industria dei videogiochi in Italia. Si tratta di 5 puntate in totale—una per ogni grande settore di questo mondo: dagli sviluppatori fino agli streamer, passando per gli eSport e gli youtuber.

Videos by VICE

Oggi vi presentiamo Streamers, la quarta puntata di Game Breakers in cui abbiamo parlato con i migliori streamer italiani di videogiochi. Abbiamo parlato con Valentina ‘XFelicia’ Zoffoli, streamer poliglotta che si dedica al mondo dei first person shooter per capire in cosa consiste questo tipo di lavoro — Abbiamo seguito una sessione in diretta di Kenobisboch Productions, il duo composto da Fabio ‘Kenobit’ Bortolotti e Andrea Babich, impegnati a far riscoprire al pubblico le gioia del retrogaming.

Infine abbiamo passato una giornata con Paolo Marcucci, in arte Paolo Cannone, per scoprire la tabella di marcia di uno dei più famosi streamer italiani di League of Legends, uno dei videogiochi online più giocati al mondo.

Questo è Game Breakers e nella prossima puntata, l’ultima, esploreremo il mondo degli youtuber, le personalità più famose e controverse degli ultimi anni.