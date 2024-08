Ciao, ieri abbiamo fatto la prima festa di MUNCHIES Italia

Due mesi fa è partito ufficialmente MUNCHIES Italia, il vertical di VICE sul cibo, e abbiamo deciso di festeggiare con buona birra e buon cibo e con un po’ di amici e colleghi alla Food Genius Academy a Milano. Ci sono venuti a trovare Banana (avete visto il suo video alla fiera della Pizza?) che ha anche messo i dischi, Noyz Narcos, Carlo G. Gabardini, Uomosenzatonno e tanti altri.

Banana Burger

Ne abbiamo approfittato anche per presentare la prima serie video How To originale di MUNCHIES Italia: Paniny. Durante ogni video uno chef ci insegnerà a fare dei succulenti panini di origine straniera, alla cui base ci sono i migliori prodotti italiani. Ogni panino sarà un esempio virtuoso della splendida commistione culturale che stiamo vivendo a Milano e nel resto d’Italia.

Nel primo video Himeno Shun, uno degli chef della Gastronomia Yamamoto, prepara con noi il Katsu Sando, un panino giapponese con cotoletta fritta e un sacco di salse consumato in patria da grandi e piccini, e che in più porta tanta fortuna.

Il nostro primo video Paniny lo puoi vedere qui sotto.

Durante la nostra prima festa abbiamo mangiato tonnellate di Katsu Sando, ma non solo.

Fanno parte del nostro progetto Paniny anche due eccellenze milanesi: Al Mercato e Babek.





Al Mercato è celebre per essere stato uno dei primi ristoranti a Milano a portare sulle tavole dei milanesi il concetto di street food straniero, ma fatto con dei buonissimi ingredienti italiani. Lo chef Eugenio Roncoroni per la nostra festa ci ha preparato un panino fuori di testa: il Philly Cheese Steak.

I ragazzi di Babek invece interpretano il kebab con ingredienti slow italiane e con una cura per i dettagli maniacale: alla festa di ieri ci hanno fatto provare il Radical Chic-Ken, quel rotolino ripieno di carne e salse che vorresti addentare per cena appena rientrato a casa, magari con una buona birretta.

E per mandare giù tutti questi Paniny avevamo bisogno proprio di un po’ di birrette: grazie a Brooklyn Brewery – la birra di Brooklyn che sta proprio a due passi dalla sede di Vice Us – per averci fatto compagnia.

E non potevamo che concludere con un dolcino: sempre a tema Paniny ci siamo pappati il Tacos Sponge di Lavazza (qui il video in cui ci spiegano come si prepara), e ci abbiamo messo su il loro cocktail analcolico E-Tonic, giusto per risvegliarci prima di tornare a casa.

La prima festa di MUNCHIES Italia è stata una bomba; presto ne faremo tante altre. Promesso.

Grazie a tuti!

Godetevi un po’ di foto qui sotto e sognate con noi i prossimi video di #Paniny.