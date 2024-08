Fiore di cipolla fritta

Porzioni: 4

Preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Ingredienti

Per la salsa:





250 ml di latte di cocco

90 ml di panna di cocco

3/4 cucchiaino di aceto di cocco

1/4 cucchiaino di sale

1/4 cucchiaino di zucchero semolato

2 spicchi d’aglio

20 g di spicchi d’aglio grossolanamente spezzettato

1 lime, la buccia

1 cucchiaio di succo di lime fresco

60 g di maionese giapponese

45 g di panna acida

Per la cipolla:





2 cipolle grandi

320 g di farina

47 g di farina di riso

90 g di amido di mais

1 1/2 cucchiaino di lievito

4 cucchiaini di sale

500 ml di latticello

olio di canola

Procedimento

1. Prepara la salsa. Metti latte e panna di cocco, aceto, sale, zucchero, aglio, erba cipollina, succo e buccia di lime in un mixer e fai andare. Sposta in una ciotola e incorpora maionese e panna acida con una frusta. Copri e metti in frigorifero per 2 ore.



2. Prepara la copertura. Mescola farine, amido, lievito e sale in una ciotola grande. Metti da parte finché non sono pronte per essere usate.

3. Prepara la cipolla. Togli mezzo centimetro da una estremità poi sbucciala. Appoggia ogni cipolla su un tagliere con la parte tagliata rivolta verso il basso. Lavorando con una cipolla alla volta, e cominciando a un centimetro dalla radice, fai un taglio verticale. Continua a fare taglia lasciando un centimetro di separazione. Capovolgi la cipolla e usa le dita per separare delicatamente gli altri pezzi. Togli la radice centrale dal centro della cipolla. Ripeti con tutte le cipolle, poi mettile in una ciotola piena di latticello. Lascia ammorbidire per 5-10 minuti.

4. Nel frattempo, scalda 7 cm di olio di canola in una padella grande finché un termometro da frittura non segna 175°C. Rotola una cipolla alla volta nella panatura, assicurandoti che sia completamente coperta. Lascia riposare per 5-10 minuti mentre l’olio si scalda. Quando è a temperatura, cuoci la cipolla con la parte tagliata in basso, poi girala in modo che si dori tutta, circa 5, 6 minuti. Trasferisci su carta da forno e spolvera con le spezie tom yum. Servi con la salsa.

