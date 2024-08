Alcuni amanti del fisting spiegano come farlo—e perché

Allora, prendi la mano e la infili in un orifizio che è solitamente più piccolo di una mano ed ecco che questo è fisting. Ah: alla maggior parte delle persone fa senso, anche se in fondo non è oggettivamente più strano del sesso ‘regolare’. Ma i suoi meccanismi e la violenza implicita fanno sì che non piaccia proprio a tutti.

Per molti, questo stigma è ingiustificato e il fisting è fonte di gioia. Quindi, per promuovere un dibattito onesto e libero da pregiudizi sul sesso in tutte le sue varie forme, abbiamo parlato con quattro persone a cui piace. Sia farlo, che riceverlo.



Ci hanno parlato di come hanno scoperto il fisting, che effetto fa e perché è la loro specialità. Alcuni nomi sono stati cambiati perché i diretti interessati non vogliono che amici e familiari lo sappiano.

Kathy – Insegnante, 45 anni



La mia prima esperienza con il fisting è stata in solitaria. Non avevo idea di cosa stessi facendo. Non è che mi ero svegliata dicendo a me stessa “oggi mi faccio un po’ di fisting.” Ho solo pensato che se nella mia vagina c’era abbastanza spazio per il pene del mio ragazzo, allora perché non provarci con la mia mano? Così ho iniziato con dell’ordinaria masturbazione a una o due dita, ma quel giorno, non so perché, ho usato tutte le dita fino a quando non ho avuto il miglior orgasmo della mia vita. Da allora ho continuato a rincorrere quella sensazione.

La cosa triste del fisting è che non puoi davvero farlo da solo. Hai bisogno di qualcun altro, che è comunque meglio. Mi piace avere un braccio intero nella vagina per lo stesso motivo per cui è bello avere una lingua dentro la bocca o dentro l’orecchio. È piacere, e basta. Tutto nella vita ha a che fare con la ricerca del piacere, e adoro la sensazione della mia vagina che divora il braccio del mio ragazzo.

Mi eccita, ma si tratta anche di potere. Perché sono io a chiederlo. Sono io che controllo l’intensità. Sono io che do gli ordini e ogni tanto lo prendo persino a schiaffi in faccia mentre è dentro di me. D’altra parte, quando facciamo sesso, è lui a controllare la situazione. Non so perché, ma è così che funziona per noi.

Immagino che il fisting faccia parte della riscoperta della mia sessualità. Sono una donna di mezza età che lavora come insegnante e ho perso la verginità con il mio primo marito. Poi, dopo la sua morte, pensavo che la mia vita sessuale fosse stata sepolta con lui. Ma ho deciso di essere felice e di fare quello che voglio con la mia vita, e soprattutto con la mia vagina. Penso che il motivo per cui le persone non parlano apertamente di fisting è che sono ipocrite e conservatrici. Il fisting non è un mostro che deve essere nascosto in una camera buia. Mi piacerebbe parlarne con mia sorella o con i miei amici più cari, ma mi giudicherebbero di sicuro. Pensano che la sessualità sia noiosa e non possa essere creativa. Mi dispiace un po’ per loro.

Joshua

Fashion designer, 28 anni



È la prima volta che mi fanno delle domande sul fisting senza offrirmi da bere. Va bene, personalmente mi piace riceverlo, ma sicuramente non infilerei la mia mano in un ano. In realtà, ci ho provato una volta e ho capito che non era cosa per me. Sono passivo. Sono molto passivo. In effetti, non penso di aver mai conosciuto qualcuno a cui piacciono entrambe le cose. Di solito, le persone fanno sempre e solo una delle due.

Fondamentalmente, con il fisting la sensazione della penetrazione è amplificata a mille. Prima pensi che non ci entri, ma una volta dentro, ti sentirai la persona più fortunata al mondo. Posso darti un consiglio? Provalo almeno una volta e poi mi dirai quanto era noiosa la tua vita sessuale.

Non ho mai tenuto il conto, ma penso di averlo provato più di 20 volte. E ogni volta era con un ragazzo diverso, perché li ho sempre bloccati dopo averci fatto sesso. Li avevo trovati tutti su delle app per incontri, tipo Hornet o Grindr. Non penso che chiederei a un mio ragazzo o a qualcuno che conosco di fare fisting, perché penserebbero che sono troppo strano. Mi piace farlo da fatto—con la cocaina soprattutto, perché facilita le cose. Soprattutto quando la assumo per via anale. Quindi di solito funziona che inizio a parlare con uno in chat, ci vediamo, ci prendiamo qualcosa, poi mi pulisco e lo facciamo.

Una volta mi sono dimenticato di pulirmi per bene. Avevo bevuto un sacco, e non stavo granché bene, ma ho trovato un tizio su Hornet e l’ho fatto venire da me. Ora voglio che vi immaginiate la scena del film American Beauty col letto di rose rosse. E ora sostituite tutti quei fiori con della cacca. Questo è quello che è successo. E vorrei davvero che quel ragazzo potesse perdonarmi per quell’esperienza terribile e spero di non vederlo mai più.

Leo

Escort, 27 anni



Non ho mai ricevuto del fisting—non lavoro come passivo— ma sicuramente l’ho praticato ad altri. La maggior parte dei clienti vuole solo del semplice buon sesso, ma di solito quelli che cercano il fisting hanno dei fetish molto specifici. E direi che quanto spesso mi viene chiesto del fisting dipende dalla cultura e dalla comunità gay locali. Penso che mi verrebbe richiesto di più se vivessi in Europa, per esempio. E non mi è mai stato chiesto da una donna. Penso che sia una cosa da maschi. Nella mia esperienza, almeno.

Non penso che il fisting richieda un qualche tipo di preparazione speciale. Cerco solo di essere lento e attento, in modo da non fare troppo male. La cosa principale è che c’è bisogno di lubrificante. Un sacco di lubrificante. Inizio spesso solo con le dita, e alcuni non riescono ad andare oltre il polso, con altri arrivo a metà braccio. Non sono io che decido. Ma rimarresti sorpreso di quanto sia grande una cavità rettale. Puoi comodamente infilarci un braccio.

Poi, quando il tempo è scaduto, vado a farmi una doccia (anche se indosso i guanti o mi metto un preservativo sul braccio, e quindi è tutto pulito). E se te lo stai chiedendo, sì, tutto torna alla normalità. È tutto muscoli là dietro. Alcune persone sono più strette di altre, ma tutti si riprendono.

Non so che consiglio posso offrire. Forse solo che se hai voglia di provare, fallo e basta. Scegli qualcuno che sia paziente e gentile. Ricevere del fisting per la prima volta è un’esperienza intensa e dovresti sentirti al sicuro. Cerca di non farti frenare da conflitti morali o paure. Lascia che sia il tuo piacere a parlare.

Sergio

Ballerino, 32 anni



L’ultima volta che ho fatto del fisting è stato a dicembre. Ricordo solo che guardavo un albero di Natale mentre il mio ex lo faceva a me, e poi l’ho fatto io a lui. Tutti e due i modi possono farmi venire facilmente, ma preferisco ricevere. È una sensazione unica. Ma odio che il mio compagno debba indossare dei guanti, perché sono scomodi.

Il fisting ha i suoi benefici. Come fare la cacca dopo—è fluida, è liberatoria, è adorabile! Ma lo dico perché per la prima volta sarai terrorizzato di cagare mentre lo fai. Poi però, dopo il sesso, è liberatorio scaricarsi sapendo che è andato tutto bene.

Penso che la cosa più assurda che mi sia mai capitata sia stata un tizio che mi ha chiesto se poteva infilarmi dentro il suo telefono. Voleva filmarmi dall’interno, come un sex tape. Ero curioso e arrapato quindi ho detto, “Okay, facciamolo, ma stai attento.” Abbiamo provato, ma è venuto troppo buio. Forse la fotocamera del suo telefono non era abbastanza buona da produrre della buona arte.

Ho provato a parlare apertamente di fisting un paio di volte, ma è come tirare fuori un discorso sulla dieta vegana a un barbecue. È così che mi sono sentito a parlare di fisting, quindi ci ho rinunciato. Mi piacerebbe fossimo tutti più aperti a riguardo, però. Più ne parliamo, più possiamo demistificare questo e i kink in generale.

Segui Felippe su Instagram.