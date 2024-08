Foto del vero calcio russo scattate prima dei Mondiali

Negli ultimi mesi, sono stati tantissimi i reportage che hanno raccontato di quanto la Russia si sia “ripulita” in vista dei Mondiali. La sensazione è che quella che vedremo in TV nel corso del prossimo mese non sarà una rappresentazione del Paese fedele della realtà. Certo, forse la situazione non è così disperata come la descrivono alcuni giornali, ma effettivamente le squadre locali non sono abituate a giocare in stadi nuovi di zecca e costati milioni di euro.

In vista dei Mondiali di quest’anno il progetto fotografico Goal Click, che ha “l’obiettivo di aiutare le persone a empatizzare attraverso il calcio”—nelle parole del CEO e co-fondatore Matthew Barrett—ha inviato delle fotocamere a sette fotografi di tutta la Russia perché documentassero la “Russia vera” e la sua cultura calcistica, lontano dai riflettori dei Mondiali.

I fotografi hanno girato tutta la Russia, e scattato in 13 luoghi diversi. Uno di loro, Sergey Novikov, ha visitato sei città e racconta così la sua esperienza: “Ho fotografato luoghi che sono profondamente cambiati con l’arrivo dei Mondiali 2018—scenari urbani segnati dalla presenza evidente di oggetti messi lì per coinvolgere l’intera città in questo spettacolo per tutti.”

Qui puoi leggere i racconti dei fotografi, nel frattempo guarda una selezione degli scatti migliori del progetto:

Ekaterinburg. Foto di Sergey Poteryaev.

Ekaterinburg. Foto di Sergey Poteryaev.

Ekaterinburg. Foto di Sergey Poteryaev.

Ekaterinburg. Foto di Sergey Poteryaev.

Kaliningrad. Foto di Sergey Novikov.

Kazan. Foto di Alexander Levin.

Mosca. Foto di Sergey Novikov.

San Pietroburgo. Foto di Ayoub Abdelrahim.

Saransk. Foto di Sergey Novikov.

Tosno FC, San Pietroburgo. Foto di Ayoub Abdelrahim.

Nizhny Novgorod. Foto di Sergey Novikov.

Monti Urali. Foto di Sergey Novikov.

Monti Urali. Foto di Sergey Novikov.

Volgograd. Foto di Alexander Grivin.

